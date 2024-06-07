網球｜施維雅達強勢爭法網三連霸　明決戰大滿貫決賽「新丁」柏奧莉妮 (17:50)

施維雅達在2019年踏入職業賽生涯後在法網成績驚人，首次參賽已殺入16強，翌年更以非種子身分爆冷奪冠。雖然在2021年戰至8強出局，但及後在這項泥地賽大滿貫便未再嘗過敗績，並在過去兩屆強勢封后。來到今屆法網，雖然在次圈幾乎不敵日籍前「世一」大坂直美，但她捱過此關後便如入無人之境，包括在16強以兩盤6：0橫掃俄籍球手樸達普娃。

昨晚她在4強大戰3號種子的嘉奧芙，在開賽首局便打破對方發球局下早早確立領先優勢，終以6：2先拔頭籌。次盤雖然嘉奧芙在底線表現改善，更曾在第4局破發一度拉開3：1，但施維雅達隨即回應連接兩次打破嘉奧芙的發球局反超，結果再贏一盤6：4拿下勝利，在法網跨季取得20連勝，明晚將在決賽力爭三連霸。她賽後表示：「自從次圈的硬仗後，我很快調整好心情，此仗面對嘉奧芙並不容易，但我自覺狀態正佳，即使一度被破發我仍堅信自己能贏回來，結果亦如我所願。」

至於今晨上演的另一場女單4強，意籍12號種子柏奧莉妮面對在上一圈淘汰世界二姐莎芭倫卡的俄籍17歲新星米拉安祖娃，全場表現上風，加上安祖娃在比賽中途情緒不穩一度與教練團爭執，全場亦有多達29次無壓力下失誤，最終柏奧莉妮以直落兩盤6：3、6：1取勝，是這名身高只有1.62米的28歲球手，13年職業生涯以來首闖大滿貫決賽，將決戰施維雅達爭冠。

戰畢今屆法網後，柏奧莉妮亦篤定首次躋身世界排名前10位，她賽後笑言：「我一直以享受打波的心態踏入職業球壇，從未有夢想過自己能成為世界前十，甚至是大滿貫冠軍及世界第一，但現在的我會嘗試去想像了。」

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