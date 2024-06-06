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世盃外｜國足逼和泰國1：1　續排次席領前3分　韓國派7蛋首名出線第3圈 (22:25)

中國國家足球隊（國足）今晚（6日）在世界盃亞洲區外圍賽次圈C組第5輪「生死戰」，於瀋陽奧林匹克體育中心體育場迎戰泰國隊，結果藉上半場「地標」後備上陣的前鋒拜合拉木在80分鐘破門，以1：1逼和對手，賽後國足及泰國分別以8分和5分續排第2和3位。同日榜首韓國隊藉孫興慜及李康仁各入兩球，助球隊作客以7：0狂勝新加坡隊後13分，宣布以首名出線第3圈。國足及泰國下周二最後一輪，將分別作客韓國及主場迎戰續以1分包尾的新加坡。

首循環交手作客勝2：1的國足，此役有前鋒武磊停賽，改由門將王大雷為隊長，中場由王上源及韋世豪坐鎮，費南多及阿蘭負責前線強攻。泰國隊則由翼鋒素柏猜攻堅，綽號「泰國美斯」的猜拿迪普桑格辛則先列後備。16分鐘，韋世豪窄位半傳半射為敵軍帶來險象。3分鐘後，素柏猜還以顏色射門被王大雷一抱入懷。僅1分鐘後，國足中場高天意未能緊貼素柏猜下讓對方後上插水式頂入。

國足主教練伊雲高域其後以前鋒拜合拉木入替高天意加強攻力，韋世豪先在29分鐘主射罰球被泰國門將撲出，後開角球直接中楣彈出，而阿蘭亦曾射門中柱。結果國足上半場以1球落後。國足下半場52分鐘獲判12碼，但費南多的操刀一飛冲天。大難不死的泰國終在80分鐘失守，拜合拉木禁區入快射破網，終助國足逼和1：1完場。

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