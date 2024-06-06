世盃外｜國足逼和泰國1：1　續排次席領前3分　韓國派7蛋首名出線第3圈 (22:25)

首循環交手作客勝2：1的國足，此役有前鋒武磊停賽，改由門將王大雷為隊長，中場由王上源及韋世豪坐鎮，費南多及阿蘭負責前線強攻。泰國隊則由翼鋒素柏猜攻堅，綽號「泰國美斯」的猜拿迪普桑格辛則先列後備。16分鐘，韋世豪窄位半傳半射為敵軍帶來險象。3分鐘後，素柏猜還以顏色射門被王大雷一抱入懷。僅1分鐘後，國足中場高天意未能緊貼素柏猜下讓對方後上插水式頂入。

國足主教練伊雲高域其後以前鋒拜合拉木入替高天意加強攻力，韋世豪先在29分鐘主射罰球被泰國門將撲出，後開角球直接中楣彈出，而阿蘭亦曾射門中柱。結果國足上半場以1球落後。國足下半場52分鐘獲判12碼，但費南多的操刀一飛冲天。大難不死的泰國終在80分鐘失守，拜合拉木禁區入快射破網，終助國足逼和1：1完場。

其他報道：賽艇｜趙顯臻指世盃分站封王注入強心針 盼巴黎奧運直播展示最好一面

其他報道：網球｜黃澤林ATP泰勒站雙線報捷 男單男雙齊晉8強賀20歲生日

其他報道：港超︱林衍廷加盟東方即補選入港足 區隊深水埗公開告急需7日內籌150萬