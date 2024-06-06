世盃外｜港足兩新丁即建功　馬希偉：發夢無想過　杜俊暉：如身處世界之巔 (23:30)

20歲的馬希偉此戰14分鐘接應陳俊樂傳送，快一步入楔禁區起腳得手，為港足一度追和1：1。他形容今仗擔正兼入波是發夢也沒想過的畫面，「沒想過正選，更何况入球。知道可能是大球場最後一仗，之後可能會不時回帶這情境。希望之後不要自滿，繼續給大家交好表現」。

談及該入球，馬希偉稱當刻發現對手防線有空位，於是果斷入楔博一個機會，「見到有個空位，跟對手一對一，看見前方盲眼位便衝入去，博隊友會否傳球，即使不傳給我，也能為後上的隊友製造空間」。惟他亦指出此戰發現自己還有很多不足，「例如體能方面，這次面對亞洲頂尖的球員，真係好快。速率突然之間提高，令我很快就『爆咗』」。

至於57分鐘入替馬希偉的保頓U18翼鋒杜俊暉，上陣兩分鐘首次觸球即轉化成入球。他對處子戰的感受說道：「這感覺很瘋狂，不能用言語形容，球迷氣氛棒，好大聲，讓我就如身處世界之巔一樣」。此戰獲父親和朋友入場觀戰的他，透露6周前曾受傷，幾乎錯過代表港足的機會，因此亦感激自己克服困難，成就如今的結果，「這段期間，我專注過好每一天，沒有思考未來的事情太多，一步一步的努力。確實有想像過自己入球的情境，很榮幸能讓此幕成真」。

世盃外｜港足主場2：4負伊朗近萬人入場 馬希偉杜俊暉首上陣即入波 失兩球12碼