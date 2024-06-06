明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜港足兩新丁即建功　馬希偉：發夢無想過　杜俊暉：如身處世界之巔 (23:30)

香港足球代表隊今晚（6日）在香港大球場舉行的世界盃亞洲區外圍賽次圈第5仗，以2：4憾負亞洲「二哥」伊朗隊。兩名迎來大港腳「地標」的小將馬希偉及杜俊暉，分別在上、下半場各建一功，此戰任正選右翼的前者賽後直言「發夢都沒想過」，又稱日後或會不時回首在大球場建功的情境。

20歲的馬希偉此戰14分鐘接應陳俊樂傳送，快一步入楔禁區起腳得手，為港足一度追和1：1。他形容今仗擔正兼入波是發夢也沒想過的畫面，「沒想過正選，更何况入球。知道可能是大球場最後一仗，之後可能會不時回帶這情境。希望之後不要自滿，繼續給大家交好表現」。

談及該入球，馬希偉稱當刻發現對手防線有空位，於是果斷入楔博一個機會，「見到有個空位，跟對手一對一，看見前方盲眼位便衝入去，博隊友會否傳球，即使不傳給我，也能為後上的隊友製造空間」。惟他亦指出此戰發現自己還有很多不足，「例如體能方面，這次面對亞洲頂尖的球員，真係好快。速率突然之間提高，令我很快就『爆咗』」。

至於57分鐘入替馬希偉的保頓U18翼鋒杜俊暉，上陣兩分鐘首次觸球即轉化成入球。他對處子戰的感受說道：「這感覺很瘋狂，不能用言語形容，球迷氣氛棒，好大聲，讓我就如身處世界之巔一樣」。此戰獲父親和朋友入場觀戰的他，透露6周前曾受傷，幾乎錯過代表港足的機會，因此亦感激自己克服困難，成就如今的結果，「這段期間，我專注過好每一天，沒有思考未來的事情太多，一步一步的努力。確實有想像過自己入球的情境，很榮幸能讓此幕成真」。

世盃外｜港足主場2：4負伊朗近萬人入場　馬希偉杜俊暉首上陣即入波　失兩球12碼

相關字詞﹕體育 世盃外 港足 伊朗 盧斯爾 馬希偉 杜俊暉 編輯推介 香港大球場

上 / 下一篇新聞