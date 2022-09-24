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世盃外｜港足主場2：4負伊朗近萬人入場　馬希偉杜俊暉首上陣即入波　失兩球12碼 (22:01)

香港足球代表隊今晚（6日）在香港大球場出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈第5仗，迎戰亞洲「二哥」伊朗隊。披上新主場球衣的港足縱有兩名大港腳「地標」小將馬希偉和杜俊暉先後建奇功，但被球證兩度判罰12碼下，終在9992名球迷入場下，以2：4不敵有射手泰尼米連中三元的伊朗，賽後於E組1和4負，緊接下周二將作客土庫曼隊。

港足此戰有首次入選大港腳的20歲小將馬希偉任正選右翼，與曾在今年初省港盃登場的東方隊友中堅鐘樂安同演國際A級賽「地標」。伊朗隊則盡遣射手泰尼米、阿斯蒙、查漢巴克殊及中場沙文高度斯等5名旅歐兵。

除了離開英冠布力般流浪U21、在港出生的英日混血球員前田慈英，人氣女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與邱彥筒（Marf），聯同演員林家熙（Locker）及有份參演電影《九龍城寨之圍城》的棒球運動員胡子彤均成座上客。其中兩名COLLAR成員甫到場即變成場內焦點，吸引不少球迷爭相「集郵」詢求合照。另外，比賽約20多分鐘，警方在球迷區帶走3名球迷離場，消息指他們在賽前奏國歌期間，其中兩人未有站立，一個背向球場，最終被帶離看台作調查，最後有兩人被放行，一人仍在調查中。

近7次國際A級賽交手均落敗的港足早段受壓。開賽5分鐘，伊朗隊先有泰尼米禁區內施射省中守衛中楣，不久阿斯蒙再近門窩利，被港足門將葉鴻輝撲出。12分鐘，客軍翼鋒加耶迪傳中博得鐘樂安禁區內犯手球，勢將加盟意甲國際米蘭的泰尼米主射12碼中鵠。然而港足僅落後兩分鐘，便憑中場陳俊樂前場攔截成功，並傳中予馬希偉入楔撞射得手，扳平1：1，讓這名20歲翼鋒在港足首戰即建功。

港足及後搶回不少攻勢，巴西裔翼鋒祖連奴21分鐘左路傳中，幾乎造成敵軍後衛夏斯巴維解圍「撻Q」擺烏龍。不過34分鐘，泰尼米殺入禁區內疑被葉鴻輝撲跌，今仗不設視像裁判（VAR）下，來自阿曼的球證艾哈美再次直指12碼；泰尼米再次操刀建功，港足半場落後1：2。

港足換邊後52分鐘，由馬希偉右路開出罰球，祖連奴頭槌角度欠奉，被客軍門將尼斯曼接實。伊朗隊射手泰尼米56分鐘燙射建功，個人大演帽子戲法兼拉開比數；同一時間，效力保頓U18的翼鋒杜俊暉，入替馬希偉同演港足處子戰，此子上陣僅2分鐘，便乘角球混戰將皮球送入網窩，在59分鐘追近至2：3，惟65分鐘再被客軍另一射手阿斯蒙近門射入，再被拉開比數。港足其後再換入周緣德、顏卓彬、米高及史提芬彭利拿，但無力扭轉敗局，終負2：4。

港足疫情後香港大球場賽事入場人數

日期   賽事   入場人數

2024.06.06   世盃外vs.伊朗   9992

2023.11.21   世盃外vs.土庫曼   6601

2023.10.12   世盃外vs.不丹   10259

2023.09.11   友賽vs.文萊   6097

2023.06.19   友賽vs.泰國   13434

2022.09.24   友賽vs.緬甸   12264

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