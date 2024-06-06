賽艇｜趙顯臻指世盃分站封王注入強心針　盼巴黎奧運直播展示最好一面 (16:58)

趙顯臻在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽中脫穎而出，拿下男子單人雙槳艇的入場券，隨後更於世界盃瑞士站男子輕量級單人雙槳為港隊歷史性奪金。他直言這面金牌為自己相隔8年再戰奧運注下強心針。

港府早前購入巴黎奧運的播映權，四台一同直播，全港多個商場都會透過大電視直播賽事，趙顯臻不諱言有點緊張，「畢竟有電視直播，全港市民都會看到，我想在直播中展示最好一面」。

趙顯臻繼2016年里約奧運後再度征奧，他盼好好享受比賽，並盡力於這項體壇最高殿堂留下美好回憶。在開幕禮翌日早上比賽的他，直言渴望到塞納河參加典禮，但仍需要與教練再作商量，「在塞納河舉行開幕禮十分特別，加上運動員們都是坐在船上，較以往在運動場輕鬆」。

其他報道：網球｜黃澤林ATP泰勒站雙線報捷 男單男雙齊晉8強賀20歲生日

其他報道：港超︱林衍廷加盟東方即補選入港足 區隊深水埗公開告急需7日內籌150萬