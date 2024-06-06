網球｜黃澤林ATP泰勒站雙線報捷　男單男雙齊晉8強賀20歲生日 (15:38)

黃澤林在男單首圈以直落兩盤輕取美籍球手京士利，在次圈面對世界排名第454的高斯路夫卻陷苦戰，港將在首盤接發表現未如理想，加上首發得分率僅六成，並遭對手打破發球局，先輸4：6。不過，黃澤林及時調整，在次盤五度直接發球得分，首發得分率亦升回85%，以6：4扳回一城。

及至決勝盤，黃澤林領先4：1下，高斯路夫因腳傷退賽，港將晉級8強後鬥世界排名第252的美籍球手昆恩。

黃澤林短休數小時後，伙拍北馬利安納群島籍球手哥連冼佳亞出戰男雙16強，兩人面對頭號種子、英籍球手巴里斯及印度籍代表拉文拿坦的跨國組合，首盤先輸3：6下，連追兩盤6：4、10：8，晉級8強。

今日踏入20歲的黃澤林，以兩場勝仗慶祝生日，他賽後在社交網直言年幼時會想像自己20歲的模樣，但未曾想過會如此精彩，並感激親友支持自己追夢，「細細個就諗自己20歲嘅時候會係點？原來會係咁精彩㗎！我知道網球呢條路唔容易行，但係我會繼續努力向目標進發」。

其他報道：港超︱林衍廷加盟東方即補選入港足 區隊深水埗公開告急需7日內籌150萬