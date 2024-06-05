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世盃外︱國足明晚出線生死戰主場鬥泰國　武磊停賽歸化兵攻堅　主帥伊雲高域盼取漂亮勝仗 (20:09)

中國足球國家隊（國足）將於明晚8時主場對泰國隊，迎世界盃亞洲區外圍賽C組的「生死戰」。在前鋒武磊停賽下，料由一對歸化兵阿蘭和費南多攻堅。主帥伊雲高域今晚（5日）在賽前記者會表示，期待在5、6萬名主場球迷入場吶喊助威下，取得一場漂亮的勝仗。

世盃外亞洲區次圈C組經過4輪，韓國隊以10分不敗排榜首，中國隊7分居次，泰國隊4分第3，新加坡隊1分列末席。國足在下周二最後一輪將要作客惡鬥韓國，換言之明晚在瀋陽奧林匹克體育中心體育場迎戰泰國，將成關乎能否成為首兩名晉身第3圈的「6分波」。國足在去年底首循環對碰，憑武磊及王上源各入一球，作客反勝2：1。

據內地傳媒報道，國足今仗在武磊累積黃牌要停賽下，將由門將王大雷出任隊長，一對中堅續以朱辰傑及蔣光太扼守中路，前線料起用兩名歸化兵阿蘭和費南多攻堅。主帥伊雲高域在賽前記者會承認今仗廣受關注，期待在5、6萬名主場球迷入場吶喊助威下，會堅持單防中踢法取得一場漂亮的勝仗，「今場對我們來說非常重要，對手實力很強有野心，雙方也很需要3分，才有機會晉級第3圈，我們會全力以赴實現目標」。他又確認前鋒張玉寧有傷在身，「今次我們有6名前鋒，在足球比賽，入球更多一隊就能取勝，我們會把現有配置組織到最好」。王大雷表示，今次可能是他最後一次爭取世界盃外圍賽晉級，故會份外珍惜機會。

由日籍主帥石井正忠率領的泰國隊方面，有「泰國美斯」之稱的猜拿迪普桑格辛重返國家隊。效力日職北海道札幌岡薩多的翼鋒素柏猜表示，雖周一才歸隊但相信影響不大，希望盡最大努力協助球隊力爭3分。石井正忠在賽前記招亦稱，餘下兩仗會以全取6分為目標，又表明要提防國足的歸化兵。C組另一場，韓國隊同樣明晚8時作客新加坡隊。

另邊廂，在B組4戰全勝已提早出線的日本隊，將於明晚8時10分作客榜尾僅1分的緬甸隊，主教練森保一及防中守田英正均透露，賽前演練了3中堅陣式，不排除在今仗試陣。

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