足球｜干地執教拿玻里　意大利熱身賽悶和土耳其　般奴梅開二度助葡萄牙挫芬蘭 (19:01)

54歲干地雖然獲不少球會招手，但最終決定回歸意甲執掌拿玻里，接受訪問時大讚新東家是國際舞台上非常重要的球會，「我對坐在拿玻里教練席上的想法感到興奮，承諾會全力以赴發展球隊。」據報其年薪為700萬歐元（約5942萬港元），另加浮動條款可獲100萬歐元（約849萬港元）獎金。

干地擁有輝煌的教練生涯，包括曾領祖雲達斯連續三奪意甲冠軍，為車路士奪得英超冠軍和足總盃冠軍，更助國際米蘭在2021年再次奪得意甲冠軍等。他球員時代司職中場，曾代表意大利出賽20次入兩球，主要榮譽有協助祖雲達斯五度在意甲封王和1次歐聯冠軍，而且帶領國際米蘭在聯賽封王1次。

另外，日前確認有教練艾利安奴離隊的費倫天拿宣布，羅致來自蒙沙的40歲意大利名宿柏列甸奴為新帥，合約為期兩年，並可選擇延長1年。

歐洲國家盃熱身賽方面，衛冕之師意大利隊僅有2次「中框」下，在主場與土耳其隊互交白卷；葡萄牙隊則在頭號球星基斯坦奴朗拿度（C朗）缺陣下，憑般奴費南迪斯梅開二度，主場以4：2力挫芬蘭隊。

比較過去兩場友賽，意大利隊今仗由3中堅陣式改為4後衛，熱刺門將域卡利奧也取代隊長基安盧基當拿隆馬把關，國際米蘭的尼高路巴列拿因肌肉拉傷而缺陣，便以阿仙奴的佐真奴跟羅馬「孖寶」白賴仁基斯坦迪及羅倫素柏歷堅尼坐鎮中場，前線續由祖雲達斯翼鋒費達歷高基艾沙領銜，但整場11次起腳僅兩中龍下，最終只能與土耳其隊悶和0：0。意大利主帥史巴列堤賽後坦承球隊不夠穩定，但感到樂觀是他能進一步了解球員，「這場比賽有利於眾國腳成長，我們必須提高質素和強度，尤其在對方禁區和邊路方面」。

另外，前屆歐國盃冠軍葡萄牙隊雖有隊長C朗掛免戰牌，但憑包括般奴費南迪斯、魯賓戴亞斯和迪亞高祖達的3名英超兵建功下，以4：2撃退下半場入兩球的芬蘭隊。

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