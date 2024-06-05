世盃外｜港足「後安達臣時代」首擊明晚大球場鬥伊朗　暫代主帥盧斯爾視執教最重要一役 (19:05)

港足上周三有安達臣突然離任主教練，這次由原任助教的盧斯爾暫代領軍，另有東方主教練盧比度及香港U23主教練司徒文俊任助教輔助。奧地利籍教頭盧斯爾在賽前記者會表示，除了會沿用安達臣的逼搶風格，球隊在用球及死球戰術將稍作微調，「進攻上希望讓球員發揮創意，行軍更為流暢；球員已有熟習的一套風格，我們不希望改變太多」。

港足在世盃外亞洲區次圈E組戰績為1和3負，得失球較遜下屈居於同得1分的土庫曼隊而暫排末席，已確定無緣晉級第3圈。港足這次缺少理文翼鋒艾華頓、大埔門將謝家榮等常規成員，同時有剛獲得港足明星選舉最佳青年球員的東方20歲翼鋒馬希偉，以及保頓U18翼鋒杜俊暉首入選大港腳。盧斯爾深信小將們能為球隊注入新能量，亦對香港足球發展有益，「即使他們還年輕，仍展現足夠的競爭力」。

港足去年11月世盃外次圈首戰作客0：4不敵伊朗隊，連同今年1月卡塔爾亞洲盃分組賽以0：1吿負，與對手過去7次在國際A級賽交手皆落敗。同場出席記者會的門將葉鴻輝認為，相比亞洲盃時集訓一個月，今仗只得3日準備，陣容亦相對不完整。他另透露，安達臣離隊難免有影響，但球員仍然享受訓練，稱隊內氣氛不錯，「職員加入和離開是平常事，這就是足球。大家都盡力適應盧斯爾帶領下的部署，比賽內容不會有太大分別」。

伊朗隊目前世界排名第20位，比港足高137位。該隊在世盃外亞洲區次圈E組以3勝1和不敗居首，與同得10分的烏茲別克隊提前出線第3圈；然而這次來港陣容仍精銳盡出，包括射手泰尼米、阿斯蒙、翼鋒查漢巴克殊及中場沙文高度斯等9名旅歐兵均在陣。主教練加蘭內伊在記者會上特別提及盛傳將到內地球會執教的安達臣，稱祝願對方在新東家發展順利。

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