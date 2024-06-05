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港足｜逾200人提早排隊求購港足新球衣　頭位球迷開售前4小時已到場　讚設計比上款有誠意 (16:30)

香港足球代表隊昨晚（4日）公布推出新球衣，其中球迷版主場球衣今午（5日）3時在旺角率先公開發售；當中排頭位的球迷早在開售前4小時到達，盛讚新球衣設計比上一款更有誠意。

港足新主場球衣今午3時起在旺角花園街19號的「Nike Rise」店開賣，售價599元，每人限買兩件。開售前已有逾200人在店外排隊，人龍於開售後一小時依然絡繹不絕。有在場記者問店舖職員球衣貨量，職員回應說：「太多數唔到，出邊排隊嘅應該都買到。」最終在開售後不足3小時已售罄，據悉今批貨約有1000件主場，明晚在球場內不會有新主場球衣發售。

排頭位的球迷Steven透露，因上一款主場球衣推出時「一衫難求」，這次特意提早於今早11時已到達店外排隊，終於如願買下兩件心頭好。他認為新球衣設計較上款更有誠意，「花紋、細節位都比較多」。今次是港足隊徽字樣由「香港」換成「中國香港」後的首件代表隊球衣，Steven認為，即使隊徽字樣由「香港」換成「中國香港」，仍無損購買意欲，「始終一直支持香港隊，即使隊徽怎樣變，也會繼續支持」。

另一球迷葉小姐亦今午1時許到店外排隊，同樣成功購買兩件港足主場球衣。她認為白色作客球衣設計更勝紅色主場球衣，「聽說是最後一件由Nike設計的港隊球衣，因此設計像特別一點，不過還是作客球衣比較好看。不過因為是紅色（主場球衣），所以都會買」。

相關字詞﹕明報體育 香港足球代表隊 球衣 旺角 編輯推介

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