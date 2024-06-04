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轉會︱麥巴比投皇馬獲C朗祝福　料仿傚偶像首季先披9號球衣　簽字費逾1億歐元 (18:20)

法國球星基利安麥巴比今晨（4日）正式落實加盟皇家馬德里，他在社交網發文稱夢想成真時，獲皇馬前輩基斯坦奴朗拿度（C朗）留言送上祝福，並預計首季將如偶像先披上9號球衣一季。

麥巴比落實簽約皇馬5年後，在社交網用西班牙文、英文和法文三語寫上夢想成真，以及上載多張他童年到青年時身穿皇馬外套的相片，當中有張更是與C朗的合照，引來偶像都有留言送上祝福：「非常期待看到你燃亮班拿貝」。

多個傳媒報道，由於身穿皇馬10號的老將中場莫迪歷將留隊續約多一季下，加上麥巴比的團隊並沒要求立即穿上10號，故此他首季會先選擇穿9號球衣一季，待莫迪歷離隊後才繼承這個他在法國隊的標誌號碼，就如追隨C朗當年加盟皇馬時同樣先穿9號，待隊長魯爾離開後才改披其標誌7號球衣。報道又稱，預計麥巴比會在完成歐洲國家盃後，才出席歡迎儀式正式亮相班拿貝球場，若法國隊晉身歐國盃4強，麥巴比將未能隨行皇馬7月底開始的美國季前之旅。

據報麥巴比在皇馬稅後年薪將高達1500萬歐元（約1.27億港元），以自由身加盟後，其團隊將分期獲得超過1億歐元（約8.49億港元）簽字費，同時當事人擁有80%肖像權。

此外，法國隊近日公布出戰巴黎奧運25人初選集訓名單，麥巴比榜上無名，超齡球員起用里昂33歲前鋒拿卡錫迪，亦是這名阿仙奴舊將相隔逾6年半重返國家隊。奧運隊主教練兼名宿亨利僅稱，會繼續爭取徵召麥巴比在主場征奧。

麥巴比由2017年仍在摩納哥時已開始獲「銀河艦隊」垂青，卻被PSG天價轉會費捷足先登；皇馬後於2021年起再次展開追求，2022年夏天更傳出雙方已達成協議，卻峰迴路轉麥巴比選擇與PSG高薪續約。雖在PSG贏盡法甲等本土錦標，唯獨至今仍無緣問鼎歐聯冠軍，或堅定這名球星要加盟已15次封王的應屆歐聯盟主之決心。由去夏再傳麥巴比不會續約，將於完季自由身離隊引來PSG會長艾基拉菲公開不滿，到季尾親自宣布完季離隊及如今落實轉會，麥巴比加盟皇馬的「肥皂劇」終於落幕。

轉會｜皇馬官宣麥巴比來投　簽約5年

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