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羽毛球｜鄧謝配印尼賽輕鬆闖混雙次圈　與李吳配演港隊內訌戰爭入8強 (20:32)

印尼羽毛球公開賽今（4日）於雅加達揭開戰幔，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪於首圈以直落兩局輕取馬來西亞隊組合晉級；而隊友李晉熙／吳芷柔亦反勝另一大馬組合躋身次圈，將與「鄧謝配」演港隊內訌戰爭入8強。

已奪巴黎奧運入場券的港隊頭號混雙組合鄧俊文／謝影雪，上周在新加坡公開賽意外於首圈止步，今轉戰印尼公開賽以7號種子身分在首圈面對馬來西亞隊的鍾鴻健／吳佩琪，終以直落兩局21：15、21：18取勝，明於次圈面對另一港隊組合李晉熙／吳芷柔。「李吳配」今午在另一場混雙首圈以局數2：1反勝另一大馬組合吳塤閥／賴潔敏。

男單方面，港隊一哥李卓耀以直落兩局14：21、10：21不敵4號種子的丹麥隊名將安杜臣；而伍家朗亦以直落兩局17：21、16：21遭大馬隊宿敵李梓嘉淘汰，連續3次交手告負。

至於日前在新加坡公開賽封王的國家隊一哥石宇奇，落實將於下周的最新世界排名中，壓過丹麥隊名將安賽龍，首次登上世界第一之位，是自2016年的諶龍以來，近8年首位國家隊男單「世一」。

另外，31歲馬來西亞隊混雙名將賴沛君，昨在社交網證實自己陷入投資騙局，遭詐騙集團騙走幾乎畢生積蓄，並表示「生活好像還是要過，我需要一段時間好好沈澱消化」，並希望透過自身經歷幫助大家提防騙子。

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