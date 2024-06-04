網球｜佐高域激戰逾4.5小時險勝　連續15屆殺入法網8強　370場大滿貫勝仗寫男單歷史 (14:32)

37歲的佐高域日前才於第3圈與意籍新星梅薩迪激戰4小時29分鐘才贏盤數3：2過關，並因戰至法國當地時間凌晨3時07分而寫下賽會最夜完場紀錄。他晉級16強後面對25歲的阿根廷籍好手謝倫杜洛，雖然首盤輕取6：1，但及後受制對方多變的打法，加上右膝有傷一度須治理員入場，結果他連失兩盤5：7、3：6，連續兩圈身陷出局邊緣。

不過這名塞爾維亞籍「世一」及後食止痛藥力拚，在現場球迷的打氣聲中負傷續戰，更於第4盤第12局打破謝倫杜洛的發球局後贏7：5扳平盤數。戰至決勝盤，佐高域再次於末段發力，於第8局破發後隨即保發，再贏一盤6：3拿下勝利，激戰4小時39分鐘後險勝盤數3：2，連續15屆法網躋身8強，並取得個人第370場大滿貫勝仗，超越369場的名宿「瑞士天王」費達拿，寫下男單歷史新一頁。而他殺入8強後，將惡鬥7號種子的挪威籍星將卡斯柏魯迪，上演去屆決賽翻版。

賽後佐高域笑言：「我也不知道自己是如何贏下這一仗的，但我知道自己的體能及狀態並沒太大問題，始終前日才打了一場差不多長時間的比賽，昨日我主要都是在休息及做一些身體恢復的物理治療，幸好自己應付得來。」

此外，男單4號種子的德國籍星將阿歷山大薩維利夫，今晨激戰4小時11分鐘後，以盤數3：2反勝丹麥籍13號種子的魯尼，將與11號種子的澳洲籍好手迪文亞爭入4強，後者昨晚以盤數3：1反勝俄籍5號種子丹尼麥維迪夫，生涯首闖法網8強。

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