意甲｜阿特蘭大煞科戰負費倫天拿　中堅史卡維尼十字韌帶斷裂無緣歐國盃 (21:47)

由於費倫天拿前總經理巴朗尼在今年3月心臟病發突離世，令原定面對意甲「四哥」阿特蘭大的比賽需延期，加上兩隊均需要踢歐戰決賽，直至今晨才上演補賽，成為今季聯賽煞科戰。費倫憑比洛迪先開紀錄，阿特蘭大靠盧卡文追成1：1， 其後兩隊各自再下一城，扳平2：2，但比洛迪上半場補時梅開二度，換邊後沒進帳下，「紫百合」終以3：2勝出及以第8名衝線。

阿特蘭大的20歲中堅史卡維尼在比賽末段傷出，賽後檢查顯示左膝前十字韌帶斷裂，肯定無緣代表意大利隊出戰歐國盃，意大利足協將徵召效力祖雲達斯的25歲中堅費達歷高加迪頂替，而意大利隊明晨將在主場與土耳其隊踢友賽。此外，從2021年7月起開始執教「紫百合」的主教練艾利安奴也將離隊，在161場比賽中帶領取得78勝。

意乙升班附加賽方面，威尼斯主場在次回合以1：0小勝克雷莫納，兩回合同樣比數獲勝，時隔兩年重返意甲舞台。

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