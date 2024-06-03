歐聯｜皇馬舉行勝利巡遊　卻奧斯被球迷挽留但疑去意已決　羅曼奴稱麥巴比下周加盟 (20:08)

皇家馬德里在溫布萊球場以兩球淨勝多蒙特，將歐洲冠軍紀錄改寫為15次，今晨在市內舉行勝利巡遊，與眾同樂，但或令球迷更興奮的是，轉會權威羅曼奴在社交網站X透露：「基利安麥巴比加盟皇家馬德里，我們去吧！ 每份文件都已簽署、蓋章和完成。在贏得歐聯後，皇馬將在下周宣布麥巴比為新兵。他早在2月已下决定；他現在可以被視為新的皇馬球員。」

羅曼奴上述的一番話似向《隊報》摑了一巴掌，理由是這法國傳媒早在上周五已報道，25歲的麥巴比會在皇馬於歐聯封王後的48小時內，在當地時間今日以自由身，加盟該支亦勇奪今季西甲和西班牙超級盃的勁旅。此外，羅曼奴指皇馬今夏仍會再簽1個球星。

回說勝利巡遊，皇馬會長皮里斯說：「我曾告訴大家這球會已有有新夢想，它就是第16次成為歐聯冠軍。」隊長拿祖費南迪斯則說：「若我們在這裏，便代表有好消息。球隊已再次成為歐洲冠軍，期待將來能獲更多冠軍。」他與隊友右閘丹尼爾卡華積、中場莫迪歷和卻奧斯已獲得6個歐聯冠軍獎牌，不同的是，34歲的卻奧斯是分別協助拜仁慕尼黑及皇馬1次和5次摘冠。

卻奧斯在勝利巡遊期間被球迷高呼要求留隊，但他回應道：「我在3周前奪得西甲冠軍後承諾會返回這裏再次慶祝。非常感謝難忘的10年，我無話可說。」此外，連續兩季歐聯決賽建功皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，被球迷呼喊可成為金球獎得主，而中場祖迪比寧咸，已獲英格蘭隊主帥修夫基獲准休息至周六才歸隊，意味除避戰今晨主場對波斯尼亞隊外，也會缺席周六凌晨迎戰客軍冰島隊的兩場歐洲國家盃熱身賽。另外，即使皇馬門將泰拔高圖爾斯在歐聯決賽表現可圈可點，但比利時足總重申不會將對方納入歐國盃大軍之內。

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