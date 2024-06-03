土超｜摩連奴執教費倫巴治　稱「這球衣像我的皮膚」　首要目標出席下季歐聯分組賽 (17:51)

61歲的摩連奴自從今年1月被意甲球隊羅馬辭退後，約5個月後的今天再次執起教鞭。他在球迷見面會感謝他們對自己的愛，「從這一刻起向你們保證，我是屬於你的家人，這件球衣像我的皮膚」。對於受到了數千名支持者的歡迎，摩帥亦透露當與球會班主會面後，便希望執教費倫巴治，「我想為土耳其足球工作，幫助改進土耳其聯賽，但對我來說，更最重要的就是費倫巴治」。

由於費倫巴治在剛結束賽季中排名第2，可獲得下屆歐聯外圍賽資格，但摩帥坦言準備工作非常困難，「需經過3輪賽事，加上陣中有8名球員要參加歐洲國家盃，但大家知道我喜歡挑戰，所以將為出席歐聯（分組賽）而奮鬥」。另外，傳言摩帥將引入包括同屬舊部下的盧卡古、保羅戴巴拿及效力艾納斯的前鋒泰利斯卡等攻擊球員。羅馬以外，摩帥亦曾執教的著名球隊有波圖、車路士、國際米蘭、皇家馬德里、曼聯和熱刺，並帶領波圖和國米奪得歐聯冠軍。

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