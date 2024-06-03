世盃外︱盧比度助港足備戰　暫代主帥盧斯爾冀延續安達臣踢法：更多教練支援是好事 (18:46)

港足於世盃外亞洲區次圈E組4戰1分已出局，最後兩仗為周四在香港大球場對伊朗隊，以及下周二作客土庫曼隊，日前公布的決選23人未有林衍廷、余在言、張憙延及林樂勤等亞洲盃決賽周或杭州亞運成員，浙江隊中堅梁諾恆亦未在列；首召今季港超最佳青年球員之一的東方翼鋒馬希偉，以及英甲球隊保頓U18翼衛杜俊暉，並有安永佳、茹子楠、孫銘謙及周緣德4名中超兵在列，約滿冠忠南區的入籍前鋒史提芬彭利拿亦有入選。

安達臣上周三突然辭任主教練後，港足由奧地利籍助教盧斯爾暫代主帥領軍，並先後有兩名港超球隊主教練司徒文俊及盧比度加入暫代助教輔助。盧斯爾稱球隊現專注備戰緊接兩場世界盃外圍賽，盡量延續安達臣的踢法，「我跟球員說在今屆最後兩場世盃外及最後一場主場，要盡力踢場精彩賽事。此事（安達臣離任）對港隊當然會有影響，但在歐洲以至全球球壇都會有類似情况發生」。

盧斯爾又稱上周五才知悉盧比度會加入教練團，承認對此略有驚訝，惟稱：「有更多教練支援是好事，我們有23名球員，有4、5名教練從旁可觀察到更多」。對於部分港將因合約等因素落選，盧斯爾承認若球員能更早處理合約問題會更好，但認為同時也是其他球員的機會，讚揚兩名新人馬希偉和杜俊暉在操練表現很好，「我喜歡他們，每個球員都有機會上陣」。

4名中超港將今歸隊，茹子楠承認對安達臣離任感意外，「無諗過3月作客烏茲別克是他最後一場帶隊，因為感覺唔到有事，但他有好發展時，我會尊重其決定」。繼東方再跟盧比度合作，「茹子」形容對方是體貼及好錫球員的教練，「他熟悉香港球員，可給意見哪些球員適合現在港隊的踢法」。

客串港足助教的東方主帥盧比度笑言，今與20歲東方翼鋒馬希偉同在港足操練「地標」，形容對方有美好將來，並說：「我在教練團沒有特別分工，盧斯爾（暫代主帥）說我要做甚麼，我就會做好工作。」今年初為港足在省港盃上陣的馬希偉稱，盼珍惜機會好好表現自己，又高興相隔一段日子能再次跟東方前隊友港腳孫銘謙及茹子楠一起操練，又期待可穿上港足球衣在香港大球場比賽。茹子楠稱有新人加入是好事，「他近年進步不少，現在做大港腳是他重要的第一步」。

另一新人的18歲小將杜俊暉稱能入選大港腳，證明之前努力訓練無白費，並享受出任翼鋒位置，冀在香港球迷面前展示自己長處，「例如速度、傳中和盤扭技術」。

此外，相隔逾一年再獲大港腳徵召、深水埗26歲隊長中場顏卓彬認為，重返港足有賴球隊季尾表現，「都叫為自己爭返啖氣，證明在中下游球隊只要做得好，其實港隊會睇到」。今次港足只有5名中場，彬仔期望在操練發揮最好，「給教練有困難選擇」，從而爭取首場大港腳正選。

另邊廂，伊朗隊今抵港的26人大軍中，仍然有4大旅歐球星阿斯蒙、泰尼米、查漢巴克殊及沙文古度斯壓陣，為國家隊上陣104場的34歲老將前鋒安沙里法特則落選。