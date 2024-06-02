排球｜中國女排世聯澳門站煞科吞意大利3蛋　遭日本反超失亞洲第一　征奧現危機 (21:25)

中國女排在這場關鍵戰役再將朱婷列作後備，球隊此仗在一傳表現平平、進攻火力不穩下，甫開賽即落後2：6，但「女長城」隨即調整，龔翔宇與李盈瑩雙翼齊飛，一度領軍反超前。不過，意大利隊末段連得兩分，以25：23先拔頭籌。

兩隊在第2局拉鋸，中國女排未能守住意軍星將伊干奴的強攻，遭對手單局拿下7分，以19：25再輸一局。「女長城」在第3局未見起色，即使隊長袁心玥攻下12分，李盈瑩及龔翔宇分別貢獻11及10分，也難以挽回敗局，終以16：25敗陣，直落3局告負，世界排名積分被扣走9.3分並跌到327.57分，遭日本隊反超。

中國女排以2勝2負完成澳門站賽事，暫落後日本隊2.05分，要以亞洲第1身分取得巴黎奧運席位出現危機。「女長城」將轉赴香港，備戰本月11至16日上演的香港站賽事。她們將在首日賽事的尾場先鬥保加利亞隊，隨後再與德國、土耳其及波蘭隊交手。

另外，藉「銀河娛樂集團世界女排聯賽澳門2024」圓滿舉行，Volleyball World透過賽事主辦單位向澳門不同社群捐贈專業排球，讓排球運動能繼續融入澳門社區不同層面，推廣排球運動的發展。出席儀式嘉賓包括Volleyball World全球賽事營運經理Lena Schopes、澳門特別行政區政府體育局局長潘永權、銀河娛樂集團企業事務董事林志成、中國澳門排球總會理事長馬志成，以及澳門社群代表。

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