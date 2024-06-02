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空手道｜劉慕裳K1摩洛哥站摘銅　連續23項國際賽登頒獎台 (19:10)

世界一級空手道超級聯賽（K1）卡薩布蘭卡站今（2日）假摩洛哥煞科，女子個人形「世一」劉慕裳（Grace）在銅牌戰力克日本隊代表東佐江子，連續23項國際比賽登上頒獎台。

今季K1超聯在摩洛哥卡薩布蘭卡上演最後一站賽事，港將劉慕裳在小組賽兩戰全勝，以首名出線淘汰賽。劉慕裳在8強的港隊「內訌」戰擊敗隊友董依然，惟4強不敵日籍好手尾野真步，無緣決賽。

劉慕裳休息一日後，在銅牌戰憑「北谷屋良公相君」獲43.2分，而日本隊的東佐江子則以一套「泊拔塞」得42.6分，港將終以0.6分優勢勝出，拿下銅牌。劉慕裳自2020年2月的K1超聯杜拜站奪得銅牌起，至今20個分站皆獲獎牌，連同東京奧運、世界運動會及杭州亞運，連續23項國際賽事登上頒獎台。雖然劉慕裳仍穩坐世界第一寶座，但她今季4站K1賽事共得1金3銅，在女子個人形項目的「年終冠軍」積分不敵尾野真步。

值得一提的是，劉慕裳日前推出自傳《比賽之形，人生之型：劉慕裳》，她將於7月到書展舉行簽名會，與一眾支持者見面。

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