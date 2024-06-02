歐聯｜多蒙特將帥歸咎差臨門一腳　列奧斯黯然告別12年「蜂兵」生涯 (19:50)

多蒙特歷來三度躋身歐聯決賽，先在1997年勇挫有施丹、迪比亞路及韋利等名將壓陣的祖雲達斯封王，及後於2013年有馬高列奧斯及曉姆斯擔正下受挫拜仁慕尼黑，今晨第3次決戰再負皇家馬德里，曉姆斯心有不甘地說：「己隊上半場有4個入球機會。應至少把握其中一個。但話說回來，我們可在防守上做得好一點。沒有球員應受到指摘，我們已展示勇氣、熱誠和技術，踢了一場好波。」

泰錫則說：「我們入球確欠效率，但我為球隊的表現感到自豪。我們將以萬計球迷帶到倫敦，每個人都相信球隊能凱旋。今季歐聯之旅是精彩的，但此際難免失落，因確是有機會捧盃的，這令人非常失望。我們會領取教訓，將會捲土重來。」此外，上周五度過35歲生辰的馬高列奧斯，此役於72分鐘後備上陣但未能協助球隊勝出，賽後結束蜂兵生涯的他，並與在86分鐘被換走的皇馬中場卻奧斯惺惺相惜。

另外，倫敦警方發表聲明指出：「警方在溫布萊球場拘捕53人，其中5人因闖入球場被捕，其餘大部分人因試圖破壞安全設施而被捕。大型體育賽事經常吸引那些沒有門票的人，試圖繞過周邊圍欄或以其他方式進入球場。」

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