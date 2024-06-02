明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜多蒙特將帥歸咎差臨門一腳　列奧斯黯然告別12年「蜂兵」生涯 (19:50)

多蒙特今晨（2日）不敵皇家馬德里，繼2013年後再於溫布萊球場上演的歐聯決賽功虧一簣，主教練泰錫和中堅曉姆斯賽後不約而同歸咎上半場把握臨門一腳差，而中場馬高列奧斯則黯然結束在「蜂兵」的12年職業賽生涯，賽後與亦離開皇馬的昔日德國國家隊隊友卻奧斯擁抱。

多蒙特歷來三度躋身歐聯決賽，先在1997年勇挫有施丹、迪比亞路及韋利等名將壓陣的祖雲達斯封王，及後於2013年有馬高列奧斯及曉姆斯擔正下受挫拜仁慕尼黑，今晨第3次決戰再負皇家馬德里，曉姆斯心有不甘地說：「己隊上半場有4個入球機會。應至少把握其中一個。但話說回來，我們可在防守上做得好一點。沒有球員應受到指摘，我們已展示勇氣、熱誠和技術，踢了一場好波。」

泰錫則說：「我們入球確欠效率，但我為球隊的表現感到自豪。我們將以萬計球迷帶到倫敦，每個人都相信球隊能凱旋。今季歐聯之旅是精彩的，但此際難免失落，因確是有機會捧盃的，這令人非常失望。我們會領取教訓，將會捲土重來。」此外，上周五度過35歲生辰的馬高列奧斯，此役於72分鐘後備上陣但未能協助球隊勝出，賽後結束蜂兵生涯的他，並與在86分鐘被換走的皇馬中場卻奧斯惺惺相惜。

另外，倫敦警方發表聲明指出：「警方在溫布萊球場拘捕53人，其中5人因闖入球場被捕，其餘大部分人因試圖破壞安全設施而被捕。大型體育賽事經常吸引那些沒有門票的人，試圖繞過周邊圍欄或以其他方式進入球場。」

相關報道：歐聯｜皇馬2：0擊敗多蒙特 破紀錄第15次問鼎歐聯冠軍

相關報道：歐聯｜安察洛堤5次奪標改寫教練紀錄　暗示皇馬球員懶散致險勝　盼卻奧斯改變初衷留隊

其他報道：空手道｜劉慕裳K1摩洛哥站摘銅　連續23項國際賽登頒獎台

其他報道：游泳｜何詩蓓環地中海賽200自三連霸　摩納哥站奪金兼破塵封12年大會紀錄

其他報道：網球｜佐高域法網激戰4.5小時險勝晉級16強　凌晨3時07分完場破賽會最夜紀錄

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 足球 歐聯 多蒙特 皇家馬德里 皇馬 卻奧斯 馬高列奧斯 泰錫 曉姆斯 編輯推介

上 / 下一篇新聞