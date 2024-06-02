歐聯｜安察洛堤5次奪標改寫教練紀錄　暗示皇馬球員懶散致險勝　盼卻奧斯改變初衷留隊 (19:25)

安察洛堤曾在2003和07年率領AC米蘭揚威歐聯，其後又在2014和22年帶領皇家馬德里奪冠，賽前已成4次封王的首人，故此今晨再令多蒙特落敗稱臣令他，已榮膺首個五度奪標的教頭。球員時代也曾協助米蘭稱雄歐聯的他說：「作為球員和教練，歐聯給我無比的快慰。我很幸運能身處世界上最好的球會。在這裏，我們的胃口是不會飽的，我的目標是努力協助球隊重複奪標。」

這名下周一便65歲的意籍名帥總結這場決賽道：「這是一場非常艱苦和意料之外的決戰。球員上半場的表現有點懶散，令多蒙特為所欲為，但下半場情况好轉、取得平衡和錯失減少了，令夢想得以延續。足球就是這樣，我們現在非常高興。」他又談及助攻右閘丹尼爾卡華積打開紀錄的中場卻奧斯道：「他在職業賽生涯頂峰離開我們，已成皇馬傳奇，我們必須感謝他多年貢獻。我們仍希望他改變離隊的想法，會在這裏迎接他。若最終失去他，便會找人替代，這會是即時的工作。」34歲的卻奧斯先後幫助拜仁慕尼黑和皇馬贏得1次和5次歐聯冠軍。

另外，卡華積與隊友中場莫迪歷、後衛拿祖費南迪斯已為皇馬六奪歐聯，成就媲美球會名宿守將真度，但卡華積說：「為什麼不想想第7次？我們總在想越多越好。」至於助攻雲尼斯奧斯埋齋的倒戈中場祖迪比寧咸則說：「這類重要比賽都是我夢寐以求的。我的弟弟今次也有在現場觀戰，我須為他樹立榜樣。」

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