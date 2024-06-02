游泳｜何詩蓓環地中海賽200自三連霸　摩納哥站奪金兼破塵封12年大會紀錄 (16:35)

何詩蓓日前在環地中海游泳系列賽法國魯西永地區卡內及巴塞隆拿站贏得5金1銀，她短休兩日後轉戰摩納哥站，在首日的女子200米自由泳初賽游出1分58.16秒首名出線，鄭莉梅則於初賽游出2分01.85秒晉級決賽B。

何詩蓓在決賽A則以1分54.53秒首名觸池，拋離英籍泳手菲雅安達臣近4秒，以0.13秒打破塵封12年的大會紀錄封后，連續3站奪得200米自由泳冠軍，額外贏得1050歐元（約8900港元）獎金。

鄭莉梅於女子200米自由泳決賽B游出2分03.64秒排第6，簡綽桐則於100米蝶泳躋身決賽B，並以1分01.04秒得第6。小將吳麗華在女子400米混合泳殺入決賽A，終以4分56.03秒排第6。

男子組方面，「蛙王」趙浩俊於200米蛙泳初賽以2分15.77秒排第7，他在決賽A游出2分11.57秒位列第5。

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