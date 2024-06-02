歐聯｜皇馬2：0擊敗多蒙特　破紀錄第15次問鼎歐聯冠軍 (04:59)

皇馬今仗初段不時以遠射圖破悶局，但攻勢欠銳之餘，反被多蒙特多次製造具威脅攻勢。13分鐘，中場祖利安白蘭特接應前鋒富克洛的地波二傳，在禁區內近射僅僅斜出。21分鐘，多蒙特後衛曉姆斯於後場直線妙傳予翼鋒艾迪耶美，惟他單刀扭過皇馬門將泰拔高圖爾斯後窄角度射失。僅兩分鐘後，富克洛在有越位之嫌下接應的傳送，近門左腳施射中柱彈出。

得勢不饒人的「蜜蜂兵團」分別於28及42分鐘有艾迪耶美的近門施射及中場沙比薩遠射均被高圖爾斯撲出，結果半場互交白卷。

換邊後皇馬加強攻勢，其中迎來球員生涯最後一場球會賽的卻奧斯，於49分鐘罰球射死角，但被多蒙特門將基哥高保及時撲救。及至57分鐘，皇馬後衛丹尼爾卡華積藉敵軍頭槌解圍失誤近門凌空抽射，但「省」中敵衛後被基哥高保沒收。

63分鐘，多蒙特再憑艾迪耶美左路傳中予富克洛，後者頭槌攻門再次逃不過高圖爾斯的十指關。72分鐘，多蒙特換入迎來「蜂兵」告別戰的馬高列奧斯，但不足兩分鐘便被「銀河艦隊」打破缺口，由卻奧斯藉角球傳中予卡華積頂入，領先1：0。及後皇馬繼續強攻，包括中場祖迪比寧咸近門燙射「省」中對手柱邊出界，卻奧斯的罰球，卡馬雲加的遠射，以及後衛拿祖費南迪斯的頭槌雖被高保力挽狂瀾，但戰至83分鐘終由雲尼斯奧斯祖利亞左路窄角度射遠柱破網，拉開2：0。

85分鐘，皇馬主帥安察洛堤將卻奧斯換出，讓這名結束10載皇馬生涯的34歲德國國腳接受球迷歡送，而他離場時亦指向球衣上的皇馬徽章並振臂高呼慶祝。雖然多蒙特於87分鐘有富克洛頭槌將皮球頂入網，但因越位在先「食詐糊」，始終未能破蛋。

最終皇馬以2：0擊敗多蒙特，破紀錄15奪歐聯，連同今季西甲及西超盃，成為「三冠王」。反觀多蒙特則繼2012／13年球季後，再次於同一場地的歐聯決賽飲恨奪亞，未能相隔27年再問鼎歐洲之巔。

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