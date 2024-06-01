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排球｜中國女排世聯澳門站3：0輕取泰國返勝軌　朱婷歸隊後首正選獨取17分 (21:50)

世界女排聯賽（VNL）澳門站今晚（1日）在銀河綜藝館續演，「女長城」中國女排於此站第3戰終派遣頭號球星朱婷擔正，她全場獨取17分，加上隊友李盈瑩攻下全場最高23分，終領銜以局數3：0擊敗泰國隊，明日將在此站煞科戰惡鬥意大利隊。

國家隊昨晚以局數1：3不敵日本隊後，在巴黎奧運亞洲區第一名額的世界排名積分，被對方追近至7.78分差距，今晚轉戰泰國隊不容再失，結果主教練蔡斌首次派遣今站相隔近3年首歸隊的頭號球星朱婷擔正，伙拍李盈瑩任正選主攻手。二人在首局合取15分，助「女長城」以25：23先拔頭籌。

次局雙方初段續鬥得激烈，但戰至中段國家隊多次強攻得手拉開比數，以25：17再下一城。第3局國家隊加強防守之餘，眾將進攻亦更多變，令泰國隊更難防範，最終再贏一局25：18，直落3局拿下勝利，在澳門站取2勝1負，明日將在煞科戰面對歐洲勁旅意大利隊。至於日本隊今午則以局數3：1擊敗多米尼加共和國隊，在澳門站以3勝1負作結。

「女長城」戰畢澳門站後，將在本月中轉戰在紅館舉行的香港站，而日本隊則在同期返主場的福岡站續戰。

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