歐聯｜皇馬多蒙特爭歐洲王者頭銜　安察洛堤不求風格無為而無不為　泰錫重防反側擊成殺着 (20:45)

多蒙特vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播

想當年，安察洛堤執教帕爾馬以踢法不合為由，拒絕羅致巴治奧，豈料肥安如今早成首屈一指的man-management大師，不求任何風格，只予球星盡展所長的環境；歷來僅見的不歡而散恰恰於德國發生，遭講求指令明確的拜仁慕尼黑球員逼宮。或許正因踢得舒暢，今季皇馬最深印象乃resilience，面對逆境屢像魔術師除晒衫褲都從帽中變隻白兔出嚟，每次逃出生天皆進一步加強打不死的信念，又更容易產生moment of magic及所謂的奇蹟。

皇馬的抗逆力還體現在安然度過傷兵打擊。差點便全年報銷的Courtois（說過馬會及電視台譯名超錯，編按：本報譯作泰拔高圖爾斯）季尾方復出，一直受命把關的盧連卻頻頻做英雄，後者據報近日患病算是解決肥安今仗一個幸福的抉擇煩惱。真正殘缺為中堅位置，阿拉巴數月前重創提早完季，需把防中曹亞文尼拉後；曹亞文尼此役同樣養傷，幸其他中路守將相繼回歸，中場用卡馬雲加亦問題不大——假如全體防務沒躲懶的話。

進攻放任自由、防守須遵紀律，連荷蘭老帥尹戈爾也經常重申的非常老派說法，同屬肥安格言。皇馬今屆於淘汰賽迎擊RB萊比錫的次回合，以至出征拜仁的首回合，均曾陷極大困境，險被技術擊倒，就是由於中前場回防追人不夠徹底，兩側half space與邊路似冇掩雞籠。考慮到卡馬雲加體型比曹亞文尼單薄，去夏才由多蒙特轉投皇馬的比寧咸協防責任更重。倘未能彌補身體對抗力的缺口，將讓「蜜蜂兵團」有望完成11年前未了的溫布萊之願。

十年人事幾番新，但今日倒尚存幾張熟悉面孔。撇除當時倦勤的卻奧斯，替拜仁打閘的捧盃功臣阿拉巴乃其一，多蒙特亦有曉姆斯與列奧斯，以及掛靴後在今季中加入助教團的施雲賓達與沙軒。兩名中場名宿對於改善多蒙特季初低效的中後場組織推進幫助顯著，聯賽戰績欠突破純為留力歐聯而已；冬窗新援同等立竿見影，尤其向車路士借用的左閘馬特臣，可視乎對手而拉邊壓前或逗後收中。

不過焦點大抵仍是查頓辛祖，畢竟兒時在溫布萊附近的倫敦街場打躉，有半個主場之利，加上上半季慘受曼聯雪藏欺凌後的反底結局如何也值得期待。况且從戰術角度，多蒙特本身就相當注重兩翼側擊與快速反擊，除非皇馬出乎意料扮弱旅龜縮，造就雲尼斯奧斯與洛迪高打突擊，否則兩閘助攻的身後空間可成罩門。無疑蜂兵勝算不及十四屆盟主，惟參考萊比錫幾乎爆冷的經驗，那麼替德國爭氣復仇，更重要是替自己償願，距離要比想像中近啊。

文：蘇柏高

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