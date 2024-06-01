歐聯｜兩德國名將同迎告別戰　列奧斯臨別表忠　卻奧斯：將想念足球 (20:25)

多蒙特自從2013年在溫布萊球場上演的歐聯決賽敗予拜仁慕尼黑後，今次相隔11年後再登上同一舞台，而當年在陣的德國籍中場馬高列奧斯今仗將迎來作為「蜂兵」的最後探戈，他賽前已表明「多蒙特對我來說意味着一切」，冀透過勝利來告別球會。

剛於昨日踏入35歲的馬高列奧斯，2012年由慕遜加柏回巢多蒙特，12年來為「蜜蜂兵團」出戰超過400場，共奪兩屆德國盃及3屆德超盃。他賽前直言：「多蒙特對我來說意味着一切，不會僅因名譽或金錢而效力球會12年，球迷也發揮巨大作用，離開意味着你知道在其他地方找不到同樣的東西，所以你在做出決定之前會考慮兩三次。」

對於自己最深刻的歐聯賽事，列奧斯透露正是上月初在歐聯4強次回合淘汰巴黎聖日耳門（PSG），「我們沒有像其他球會承受巨大的壓力，我們繼1997年和2013年後再次進入決賽，感覺是難以形容，充滿期待，也很興奮」。而提到決賽對手皇家馬德里，列奧斯先禮後兵，讚揚他們在每個位置上都有強大的球員，踢得非常冷靜，但表示比賽當天球隊要保持最佳狀態，以及需要一點運氣。

將於今夏自由身離隊的列奧斯最後補充道：「代表多蒙特在歐聯決賽出戰最後一仗，並取得勝利，沒有任何事情比這更好。」

至於34歲皇家馬德里中場卻奧斯，早前宣布將跟隨德國隊於6月中在主場戰畢歐國盃後掛靴，今仗也是其球會告別戰，他賽前接受西班牙傳媒《Cadena SER》訪問時表示，今年4月已出現想退役的感覺，認為下季很難踢得更好，「我很高興在馬德里退役，之後也將想念足球」。而談及將年屆39歲的隊友莫迪歷至少再戰一季，卻奧斯承認彼此對職業生涯的看法有點不同，「他仍然享受足球，但我希望在非受傷的情况下離開球壇，現在是最佳時機。」

對於皇馬未來的部署，卻奧斯認為他們是一直非常擅長打造一支有能力獲勝的球隊，找到像他這樣的人並不重要，更重要是下季如何適應改變。

軍情方面，早前感染乙型流感的烏克蘭籍皇馬門將盧連，昨在社交平台證實自己將緣盡決賽，「很抱歉我無法與球隊一起準備今季最重要的比賽，也是我一生中最重要的比賽……非常感謝大家的留言、支持與鼓勵」。隨着這名今屆歐聯淘汰賽一直擔正把關的門將缺陣，料傷癒復出不久的比利時國腳泰拔高圖爾斯，今仗將有望復任正選把關。此外，皇馬是役亦有中場曹亞文尼及後衛阿拉巴因腳傷無緣明晨決戰多蒙特，料二人位置將由卡馬雲加及拿祖費南迪斯頂替。至於多蒙特此役僅得後衛賓斯拜尼因傷避戰，陣容較皇馬完整。

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