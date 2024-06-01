香港足總盃｜深水埗決賽功虧一簣　總監高俊基認續戰港超存疑　強調「一定打擊罪行不會姑息」 (21:20)

深水埗今屆先後擊退冠忠南區及爆冷反勝港超冠軍理文首闖決賽，曾在落後兩球下力戰追平，最終僅負2：3。門將李溢晉是役力挽狂瀾，賽後更當選決賽最佳球員。這支區隊賽前除了傳來季續戰港超成疑，亦傳有一名球員涉假波案參與外圍非法賭博做「艇仔」而日前被廉署拘捕。主教練陳浩然賽前亦證實有一名球員於周一請假至今，不會參與決賽。

被問到近期的負面消息會否影響尋覓贊助商，高俊基稱：「我們都是做應做的事，一定會打擊罪行和任何不法行為，不會姑息，深水埗咁多年都是這樣，完全配合。事件不會影響球隊，我們會繼續踢好足球，做好應該要推行的東西」。

高俊基認為今仗賽果很正面，承認來季若未能續戰港超實屬可惜，又認班費「仍差一定數目，一定不會只差15%咁」，「作為球隊當然想繼續，但總不能無錢繼續」。他說球隊在主教練陳浩然季中接掌後漸有競爭力，球員們亦功不可沒，「希望更多人知道踢得好時是有人願意入場支持，可告訴投資者和贊助商聽，我們有將來。今日有咁多地區人士來到後，希望之後盡快有些好消息話給大家聽。球員在這支球隊很開心，即使深水埗唔搞，希望他們能夠繼續留在頂級聯賽」。

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