香港足總盃｜東方主帥盧比度暫代港足助教戰世盃外　葉鴻輝首在兒子面前捧盃：完成人生其一心願 (19:51)

今屆足總盃對東方34歲門將葉鴻輝而言亦意義非凡，皆因能在兩歲兒子Declan面前下首次捧盃，賽後與太太一家三口連同外甥在獎盃前合照，「最大意義是可以帶囝囝和家人一齊捧盃，這是自己好想做的事，始終有返咁上下年紀，再捧盃或入決賽機會未必好多，今次完成人生其中一個心願都好圓滿」。第10年效力東方的他稱，來季如無意外會續留效，提及球隊今年及去年高級組銀牌決賽都屈居亞軍下，第3次盃賽決賽終奪冠，證明球會近年方向正確，「這個足總盃對陣中年輕球員很大鼓舞。其實3次決賽中今次踢得最差，反而之前兩次對傑志，對手是強隊所以心理壓力無咁大，今場壓力則落在我方」。他稱盧比度是好教練，港足亦需要一個熟悉香港足球的人士幫手，「他加入後相信轉變不大，會履行安達臣的踢法」。

今季港超神射手兼在足總盃決賽加時梅開二度的前鋒巴科爾表示，非常非常開心奪冠，被問到會否留隊，他稱仍未決定，「東方是非常好的球隊，我喜歡這裏球員和教練每一人，當然仍未知道將會發生甚麼事，但我很樂意留下」。被問到會否加盟傑志，他稱當下只專注決賽，仍未想及其他球隊，認為時間尚早。

東方副主席游永強表示，球隊來季方針變化不大，並稱好有信心今季絕大部分球員都繼續留效，「合同細節將於未來數日落實。巴科爾好多人都想搵他，但我有信心他會繼續留在東方」。東方即晚慶功，游永強在慶功宴除了宣布奪冠獎金加碼至雙倍，又稱「來季首要是留下主教練盧比度，我有99.99%信心可留下他繼續領軍」。他認為相比4年前贏得足總盃，欣喜今次有年輕球員冒起成主力，「比之前意義更大，更加辛苦和難得，更加高興」。

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