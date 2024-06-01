香港足總盃｜東方加時3：2險勝深水埗封王　奪下季亞冠聯外圍賽資格 (19:27)

今仗為今季港超最後一場比賽，有3437人冒雨入場。東方今屆4強勇挫衛冕的宿敵傑志，深水埗則先後爆冷淘汰冠忠南區及理文。東方此仗正選陣容盡遣香港足球明星選舉得獎球員，包括入選港足明星11人的巴科爾、馬高斯、高素巴耶夫和丹尼爾，以及最佳年青球員余在言及馬希偉。深水埗則以入籍兵蘇沙及尼高拉斯攻堅。東方會務發展總監戴文康之子、效力中超上海申花的中國國腳戴偉浚今仗亦成坐上客於貴賓席看台；身兼深水埗區議員的晉峰班主黃俊雄，賽前亦有入場內參與兩隊大合照。

賽事在驟雨中舉行，港超季軍東方先攻，12分鐘，馬希偉射門被今仗把關的門將李溢晉用腳擋出；余在言28分鐘直射罰球亦未能射破李溢晉十指關，半場互無紀錄。下半場天文台改發一號風球戒備信號，但雨勢加劇。66分鐘，穩守突擊的深水埗有罰球攻勢由波比頭槌被門將葉鴻輝飛身撲出；之後東方射手巴科爾的撞射及左閘黃梓浩後上攻門都被李溢晉化解。戰至補時，東方中場余在言曾射破深水埗大門，但經視像裁判（VAR）覆核後判入球越位在先而「食詐糊」，最終法定時間踢成0：0，需要加時分勝負。

加時上半場雙方重拾射門鞋，初段深水埗即有黃金機會，蘇沙頭槌再被葉鴻輝撲出；東方加時換入季尾傷癒的入籍前鋒洛迪古斯，但之後有中堅丹尼爾傷出，由黃浩然入替。戰至99分鐘，東方終打破僵局，由中堅高素巴耶夫在角球頭槌頂入，領先1：0。東方3分鐘後再下一城，由今屆「球員之星」巴科爾單刀再推過李溢晉射入空門。深水埗落後兩球僅1分鐘即由尼高拉斯追回一球，以及外援中鋒鄧嘉於補時接應罰球頭槌破網，在加時完半場前追成2：2。今季港超神射手巴科爾於加時下半場115分鐘挺身而出，接應洛迪古斯地波傳中門前掃入，東方最終憑這入球險勝3：2，隊史第6次贏得足總盃。

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