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排球｜中國女排世聯澳門站1：3不敵日本　朱婷僅後備上陣一局獨取6分 (21:33)

世界女排聯賽（VNL）澳門站今（31日）續於銀河綜藝館上演，「女長城」中國女排雖有星級主攻手朱婷後備上陣一局獨取6分，但仍以局數1：3不敵日本隊，近5次交手首負對方，在巴黎奧運積分被追近。

國家隊日前在世排聯澳門站首擊，有歸隊的29歲名將朱婷相隔將近3年首復出短暫亮相，並最終以局數3：1反勝荷蘭隊先拔頭籌。今晚球隊轉戰爭奪巴黎奧運資格的勁敵日本隊，主教練蔡斌續讓朱婷列後備，但球隊首局一直處於下風，加上對方隊長古賀紗理那獨取7分，日本先贏25：21。

次局國家隊在主攻手李盈瑩多次扣殺得手獨取8分下，領銜以25：19扳平局數；第3局國家隊在領先3：1後，連失5分變落後，即使蔡斌叫暫停調整戰術仍無法追回比數，反遭愈拉愈遠下以18：25告負。

戰至第4局，蔡斌終換入朱婷領軍反撲，全場隨即歡喜若狂，而她亦先於後場救球，再扣殺直接得分，取得她重返國家隊後首分。雙方其後展開拉鋸戰，但國家隊在落後8：9時被拉開，即使朱婷在此局取得6分，但最終仍再輸一局17：25，局數1：3不敵有古賀紗理那獨取全場最高25分的日本隊，近5次交手首負對方，在巴黎奧運積分被追近。

兩軍明於澳門站分途續戰，其中國家隊將鬥泰國隊，日本隊則遇多米尼加共和國隊。

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