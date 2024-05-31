明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜獨行俠場數4：1擊敗木狼奪西岸冠軍　隔13年再闖總決賽　當錫首膺西決MVP (18:00)

達拉斯獨行俠今早（31日）憑兩大主將盧卡當錫及艾榮在NBA西岸決賽各攻入36分下，作客以124：103大勝明尼蘇達木狼，場數贏4 ：1成為西岸冠軍，相隔13年後再勇闖總決賽。而在此系列賽場均交出「準三雙」的25歲後衛當錫更膺西決最有價值球員獎。

獨行俠今季雖僅以西岸5號種子躋身季後賽，但晉級過程極具說服力，首兩圈分別以場數4：2反勝4號種子洛杉磯快艇及頭號種子奧克拉荷馬雷霆。獨行俠於西岸決賽面對上圈以「搶七」淘汰上屆冠軍丹佛金塊的明尼蘇達木狼，即使上場被對手扳回一仗，但整個系列賽未受太大考驗，今於第5戰靠當錫首節獨取20分下拉開比數，並曾遙遙領先36分下，終以124：103力克木狼，場數贏4：1稱霸西岸，隊史第3度殺入NBA總決賽，將於香港時間下周五起迎戰東岸盟主波士頓塞爾特人。

以場均獲32.4分、9.6個籃板及8.2次助攻，成為西決MVP的當錫表示特別享受這晚，「尤其球隊是來自西岸，在這賽季必須經歷很多起伏不平的事情，但我們仍一直在一起」。此外，主教練傑特亦大讚道：「這是盧卡（當錫）的魔力，他定下了基調，然後讓其他人變得更容易站起來。」

其他報道：香港足總盃｜深水埗明午鬥東方爭冠　賽前傳球員涉假波案兼來季去向成疑　陳浩然盼捧盃掃陰霾

其他報道：拳擊｜楊曉茹WIBA世界冠軍寫港將歷史 職業生涯6戰全勝

其他報道：游泳｜何詩蓓環地中海賽次站200自破大會紀錄添金 50自僅負摘銀

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 籃球 獨行俠 盧卡當錫 艾榮 木狼 安東尼愛華士 傑特

上 / 下一篇新聞