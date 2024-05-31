NBA｜獨行俠場數4：1擊敗木狼奪西岸冠軍　隔13年再闖總決賽　當錫首膺西決MVP (18:00)

獨行俠今季雖僅以西岸5號種子躋身季後賽，但晉級過程極具說服力，首兩圈分別以場數4：2反勝4號種子洛杉磯快艇及頭號種子奧克拉荷馬雷霆。獨行俠於西岸決賽面對上圈以「搶七」淘汰上屆冠軍丹佛金塊的明尼蘇達木狼，即使上場被對手扳回一仗，但整個系列賽未受太大考驗，今於第5戰靠當錫首節獨取20分下拉開比數，並曾遙遙領先36分下，終以124：103力克木狼，場數贏4：1稱霸西岸，隊史第3度殺入NBA總決賽，將於香港時間下周五起迎戰東岸盟主波士頓塞爾特人。

以場均獲32.4分、9.6個籃板及8.2次助攻，成為西決MVP的當錫表示特別享受這晚，「尤其球隊是來自西岸，在這賽季必須經歷很多起伏不平的事情，但我們仍一直在一起」。此外，主教練傑特亦大讚道：「這是盧卡（當錫）的魔力，他定下了基調，然後讓其他人變得更容易站起來。」

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