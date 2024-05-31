香港足總盃｜深水埗明午鬥東方爭冠　賽前傳球員涉假波案兼來季去向成疑　陳浩然盼捧盃掃陰霾 (17:11)

香港足總今午舉行足總盃賽前記者會，由兩隊主教練及隊長出席。地區球隊深水埗今屆足總盃一路晉級，先在首圈1：0險勝香港U23，8強藉互射12碼淘汰冠忠南區，再於本月中4強爆冷2：1反勝應屆港超冠軍理文，隊史首度晉身足總盃決賽；東方則在8強小勝晉峰，再於4強2：1勇挫衛冕的宿敵傑志，力爭繼2019/20年球季後再奪這錦標。在香港足球明星選舉蟬聯最佳教練的東方主帥盧比度強調，兩隊決賽獲勝機會都是各半。

廉署日前拘捕12人涉打假波或非法投注外圍，據指涉及一名深水埗球員做「艇仔」。深水埗曾在社交網回覆網民留言時，證實有球員或涉中介外圍賽事罪行，但不涉該隊賽事，已被暫停訓練及禁止參與球隊活動及賽事，強調將全力配合廉署調查，惟及後該留言已刪除。主教練陳浩然在記招後受訪時稱，廉署公布的內容已是他知道的全部，確認陣中有一名球員本周一致電請病假至今，對方本周無參與操練而不會參加決賽。

對於深水埗來季能否續戰港超，陳浩然苦笑謂「就算沒有此事，在香港球圈也很難找到贊助，負面新聞對全個球圈都有影響」。過去執教過多支本地球隊的他勉勵球員「為球隊之餘也要為自己拼搏」 ，「坦白講球會無特別說下季是否繼續踢港超，這一刻無講過去向，相信球會都在努力中。我相信如果踢好決賽贏到盃賽，之後任何事都會順利好多」。陳浩然將第5次參與足總盃決賽，此前隨大埔、南華和飛馬3度奪冠，他透露教練團會繼4強後再於開賽前播放「驚喜」短片激勵球員士氣，而面對東方射手、今屆球員之星兼當選港足明星11人最佳前鋒巴科爾，稱會在比賽不同時段有不同戰術重點提防他，「我們會不只準備一個方法去防守他」。

對於早前曾傳晉峰與深水埗合拼，陳浩然透露晉峰擬下季另有方案續戰港超。晉峰總教練何信賢向本報確認今日已遞表繼續參加來季港超，確認有些新計劃，但未簽約暫未能公布更多詳情。

另外，衛冕失敗的傑志今宣布有8名球員約滿離隊，包括外援查理史葛、恩查、基爾頓、米基爾、拉美治及伊卜拉伊木庫爾班，以及港足入籍兵羅素及保羅；亞軍大埔亦宣布外援雷仙奴及卡朗等10名球員離隊。

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