拜仁慕尼黑今年2月落實教練杜曹季後離隊後，即着手積極物色新帥，卻在斟介分別執教利華古遜和奧地利隊的沙比阿朗素及蘭歷克碰壁，另德國隊教頭拿高斯文又拒絕回巢，於是向杜曹修好冀對方繼續領軍，卻又被對方請吃閉門羹，及至近期更與時任英超護級球隊般尼領隊高柏尼扯上關係，至昨晚更正式公布對方成為新帥。

高柏尼在拜仁官方發表聲明道：「我期待拜仁的挑戰。我為能為這球會工作而感到非常榮幸——拜仁是一個國際足球的機構……我現在期待着建立基礎：與球員合作，建立一支球隊。一旦基礎打好，成功就會隨之而來。」他又提及作為一個教練，必須堅持其個性，「我喜歡控球和富創造力的足球，也必須在球場上積極進取和勇敢無畏」。

由於高柏尼與般尼的合約至2028年才屆滿，故此據報拜仁這次成功挖角後，需向該支下季降落英冠球隊賠償1000萬鎊（約9940萬港元），惟高柏尼在新東家的薪酬卻未有公布。球員時代司職中堅的他在2003年於安德列治展開職業賽生涯，其後轉會漢堡和曼城，並在後者被委任為隊長及攀上事業高峰，2008至19年間為「藍月」上陣360次入20球，共贏得12個冠軍，當中包括4次英超冠軍。他在2020年於安德列治掛靴，之後成為該隊教練，2022年轉會般尼及在去夏領軍升回英超。國際賽方面，他為比利時隊出賽89次入4球，最佳國際賽成績是在2018年世界盃獲得季軍。

高柏尼坦言在曼城主帥哥迪奧拿麾下作賽獲益良多，並立志成為一個成功教練，而這「恩師」亦鼓勵「愛徒」道：「我為他與拜仁的事情感到高興。我給他的一個重要意見是，不要因帶領般尼降班而氣餒。我對他的工作、性格、比賽知識以及他處理傳媒的方式均有最高的評價。」

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