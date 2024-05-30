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排球｜日本女排世聯澳門站輕取法國　明大戰國家隊勢左右巴奧資格　香港站明加推門票 (21:30)

世界女排聯賽（VNL）澳門站今（30日）假銀河綜藝館上演第3日賽事，日本隊以直落3局輕取今季首度參賽的法國隊，明晚7時半將會火併中國女排，這預計為兩隊爭奪巴黎奧運入場券的關鍵戰役。

日本隊在澳門站首戰以局數2：3僅負巴西隊，短休一日後與VNL新力軍法國隊交手，雖然法國隊身高佔優，但日本隊憑靈巧防守及多變的攻擊戰術，在隊長古賀紗理那轟下全場最高的19分，以及石川真佑貢獻15分下，以直落3局25：14、25：18、25：15勝出，取得今屆世界女排聯賽第4場勝仗。

日本隊贏波後，世界排名積分升至316.12分，仍落後國家隊25.68分。兩軍將於明晚7時半正面交鋒；若昨於首戰以3：1反勝荷蘭隊的「女長城」能夠再下一城，在爭奪以亞洲第一取巴黎奧運入場券將佔據主動權。

頭場出擊的意大利隊憑王牌主攻手伊干奴獨取20分，以直落3局25：12、25：19、25：21擊敗多米尼加共和國隊，在澳門站拿下兩連勝。至於巴西隊在尾場以局數3：1挫荷蘭隊，同於濠江取兩連捷。

另外，VNL香港站將於6月11至16日假香港體育館（紅館）舉行，屆時中國、土耳其、巴西、波蘭、多米尼加共和國、德國、泰國及保加利亞隊皆會訪港作賽，賽事組織委員會及贊助商今早在紅館進行拜神祈福儀式，並宣布明早10時正於城市售票網（URBTIX）加推14至16日之賽事門票。

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