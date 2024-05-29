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西甲｜比寧咸膺西甲最佳　多蒙特高層：他欲奪歐聯　高圖爾斯緣盡歐國盃 (19:09)

西甲賽會（29日）今晨宣布，今季冠軍皇家馬德里的英格蘭隊中場祖迪比寧咸獲選為最佳球員，而其季尾傷癒復出的比利時籍隊友門將泰拔高圖爾斯，則無緣出席下月中開戰的歐洲國家盃。

祖迪比寧咸去夏由多蒙特轉會皇家馬德里，今季各賽事入23球和交出12次助攻，當中包括在西甲上陣28次獨取19球及貢獻6個助攻，協助「銀河艦隊」揚威聯賽和西班牙超級盃，而且打入下周日凌晨鬥多蒙特的歐聯決賽。經球迷、聯賽各隊隊長和一些足球專家投票後，年僅20歲的他獲選為聯賽最佳球員。

比寧咸領獎後說：「我想把它獻給我的隊友、教練團隊，以及最重要的是世上最好的皇馬球迷。每次我為這支球隊踢球都是一種樂趣。」至於多蒙特體育總監基爾則早在比寧咸得獎前已大讚對方，「我知道他有多堅強，也非常了解他的個性……他將會盡一切努力贏得（歐聯）決賽」。比寧咸上季亦獲選為德甲最佳球員。

此外，季前膝部重創的32歲皇馬門將泰拔高圖爾斯雖在季尾復出踢了4場西甲，卻被比利時隊教練泰迪斯高以對方「未準備就緒」為由，剔除歐國盃大軍以外。另外，料日內加盟皇馬的巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比，獲環球足球頒發年度最佳球員大獎，利華古遜的沙比阿朗素則大熱當選最佳教練。另外，今季傷患纏身的西維爾32歲阿根廷籍中場拉美拿證實已離隊，他於2021由熱刺加盟。

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