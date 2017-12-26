港足：資料庫｜近3任港足主帥留任不足3年　署任總幹事稱涉足球產業轉變　看不到與足總管理有關 (13:35)

張炎有表示，足總董事局上周正式向安達臣開出一張3年新約，雖拒透露內容詳情，但稱「新約條件完全符合主教練向我們提出的要求」，獲回覆「需時考慮」，最終對方在很短時間內曾提出「有意離任」後，今日正式向足總辭職，「他之前曾拒絕多次挖角而繼續留下，但今次真的收到好好機會不能拒絕」。

61歲挪威籍教頭安達臣在球員生涯曾奪德甲神射手，自2021年12月13日上任港足主帥，任內領軍25場國際A級賽6勝4和15負，得勝率24%；相比上任芬蘭籍主帥麥柏倫的穩守突擊，他主張高壓逼搶及搶攻，配合場上激情個性，讓球員及球迷都留下深刻印象。安任內首項大賽為2022年6月的亞洲盃外圍賽，在新冠疫情下於印度助港足相隔逾半世紀再闖決賽周；同年再領軍出戰日本舉行的東亞盃決賽周。安帥去年10月更帶領港足在杭州亞運歷史性取得第4名，使球隊在2023年度香港傑出運動員選舉，相隔8年當選最佳運動隊伍；今年初到卡塔爾出戰亞洲盃決賽周前，港足曾在閉門友賽以2：1擊敗中國隊，分組賽分別以1：3負阿聯酋隊、0：1負伊朗隊及0：3不敵巴勒斯坦隊，3戰全敗出局。

此外，安達臣任內讓逾20名球員首獲大港腳「喼帽」，包括潘沛軒及余在言等年輕球員；效力德丙恩高斯達特二隊的20歲非裔前鋒米高，亦是經他游說申領特區護照入籍，在去年9月主場對文萊隊「地標」。不過，去年11月世盃外首圈次回合作客0：2負不丹隊，雖港足兩回合仍以4：2晉級，仍成安達臣任內污點。

港足下月完成世界盃外圍賽後，新主教練能否趕及今年內上任亦成關鍵，皆因下半年除了有亞洲盃外圍賽，爭取連續兩屆晉身決賽周，年底還要到台灣出戰東亞盃外圍賽。

港足近4任主帥離任情况

主教練（年齡/國籍） 年期 戰績（勝率） 離任情况

安達臣（61歲/挪威） 2021.12.13-2024.5.29 6勝4和15負（24%） 獲足總開3年新約，稱收到一間香港以外球會「難以拒絕報價」而離職

麥柏倫（57歲/芬蘭） 2019.4.9-2021.6.30 1勝2和9負（8.3%） 約滿不獲續約

加利韋特（49歲/英國） 2018.9.10-2018.12.11 2勝2和1負（40%） 執教不足3個月突然辭職「跳槽」當年在日乙的東京綠茵

金判坤（55歲/韓國） 2012.11.2-2017.12.26 21勝13和24負（36.2%） 未獲新約下提早解約，改任韓國足總的主教練選拔委員會總監

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