港足｜安達臣宣布離任港足主帥　結束近兩年半執教生涯　承認難以拒絕新機會 (12:46)

中國香港足球代表隊主教練安達臣日前突傳離任，這名61歲挪威籍教頭經過兩日終現身，今午（29日）在香港足總何文田總部開記者會宣布即日正式辭職，結束與港足近兩年半的賓主關係，承認收到一間香港以外球會提供「難以拒絕的報價」，但未有透露新東家。盛傳他將到內地球會執教，內地傳媒指可能是中甲榜首雲南玉昆或港將勞烈斯在陣的廣西平果哈嘹。
記招雖事前已通知不設發問環節，仍約有30名傳媒到場，同時吸引不少足總職員圍觀。安達臣在足總署任總幹事張炎有陪同下進入會議室，先一言不發站着方便傳媒拍照，然後入場後首句笑言：「看見很多人和鏡頭，讓我十分意外」。他之後讀出已準備好的一封「致港足球迷的告別信」內容，「經過慎重考慮後，我決定尋求新挑戰，辭任港足主教練職務」。他點名感謝香港足總會長貝鈞奇、主席霍啟山及前行政總裁譚秋朗等，以及球員和球迷支持，稱足總已傾力說服他留任，包括開出3年新約，惟承認最近收到一間香港以外的球會報價，「這機會只能說難以拒絕，很遺憾就此要跟香港足球道別」。他在記招後被追問去向時，僅回應「今日暫時不能透露新東家」，之後離開會議室時向在場傳媒揮手再見。據消息及內地傳媒報道，安達臣下一站可能是中甲榜首球隊雲南玉昆，或港將勞烈斯在陣的廣西平果哈嘹。
安達臣形容過去兩年半是美妙旅程，包括2022年6月亞洲盃外圍賽帶領港足相隔逾半世紀出線今年初亞洲盃決賽周，以及去年10月杭州亞運歷史性獲第4名，更因而令港足當選2023年度香港傑出運動員選舉最佳運動隊伍。他說：「亞洲盃對我和香港都是很好的經驗，能夠達到這些壯舉，有賴一眾球員努力和決心，以及整個足總和教練團的貢獻，我要再次表達最高致意，衷心祝福港足日後能取得更多成功」。他又特別感謝球迷熱情愛戴，「不論球隊在何地比賽，球迷都給予支持。第一次在印度（亞盃外）有一名球迷遠赴打氣，使我分外驚喜，之後不丹、伊朗到烏茲別克都有球迷，讓職球員上下都感激不盡」。
香港足總衷心多謝安達臣上任以來對港足所作貢獻，祝願他在新崗位取得成功。張炎有在記者會確認港足在下月初世界盃亞洲區外圍賽次圈E組最後兩仗，分別6月6日晚上8時香港大球場迎戰伊朗隊，以及11日作客土庫曼隊，將由助教盧斯爾任暫代主教練，同時將梯隊主教練司徒文俊調任暫代助教，「盧斯爾一直跟安達臣合作，很熟悉其訓練模式和踢法，短時間內是帶隊最適合人選」。
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