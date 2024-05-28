港超｜東方明星選舉擸8獎成大贏家　盧比度冧莊最佳教練　巴科爾膺球員之星 (22:38)

盧比度今季帶領東方以第3名完季，另足總盃殺入本周六的決賽，與深水埗爭冠軍寶座。他今屆力壓大埔主帥李志堅和理文冠軍教頭曾昭達，蟬聯最佳教練；他認為兩名競爭對手皆值得獲獎，「我們3人都有個美好球季，大家把票投給我，很感激所有信任、支持我的人」。

今季初登港超的東方射手巴科爾，以17球與理文的安尼亞並列神射手。他除了當選明星11人前鋒，也獲得由港超球員共同選出的球員之星。這名31歲西班牙籍前鋒，他感謝隊友的努力成就個人獎項，「若球隊表現不夠好，就不會得到這些獎項，因此所有榮譽都歸功於團隊」。除了巴科爾，東方後衛高素巴耶夫和丹尼爾，以及中場馬高斯，均首次躋身港足明星11人。

東方亦繼上季孫銘謙和黃皓雋後，由余在言和馬希偉再次包辦最佳青年球員兩席。20歲翼鋒馬希偉今季在孫銘謙下半季離隊轉戰中超滄州雄獅後，獲更多發揮機會，因此他認為得獎也靠時機和運氣。

相關報道：港超｜陳肇鈞大熱首膺香港足球先生 包攬4獎成大贏家

相關報道：港足｜港腳嘆安達臣傳離任消息突然 謝家榮：若有更好發展會祝福 余在言稱道別應更圓滿

其他報道：港足｜安達臣傳離任未現身大港腳開操 明開記者會交代去向 助教暫帶隊訓練

其他報道：NBA｜塞爾特人橫掃溜馬殺入總決賽 謝倫布朗膺東決MVP 71歲名宿名宿比爾禾頓病逝

其他報道：網球｜拿度法網不敵薩維利夫初嘗一輪遊 為退役留後路「希望能再見到大家」