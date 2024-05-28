港超｜相隔8年首港將膺港足先生　陳肇鈞戰勝自己永不停步　「香港球員一定唔可以睇少自己」 (23:07)

陳肇鈞今季在港超攻入10球，當中有4場更是他一球奠勝，兩度成為港超每月最佳球員，加上今年1月為港足在亞洲盃決賽周射入唯一入球兼賽事第1000個入球，最終獲得67分，以3.03分之差力壓東方射手巴科爾贏得港足先生，連同港足明星11人（中場）、最受球迷歡迎球星及港超最佳港隊球員成為「四料得主」。

陳肇鈞獲獎後如釋重負，在台上發表得獎感言時「多謝自己」，強調不需與他人比較，「恭喜一個打極都可企返係度、永遠咬住堅持到最後一秒、好執着要專注做好一件事的人，由出道至今條路真的不易行，又長又難行好多波折，基本上每日都好似打緊仗。近期才發現最珍貴的勝利其實就是打低自己，除了自己從來都無其他障礙敵人，不過去挑戰擊敗自己不是口講容易。所以想向關心過我的人、甚至年青球員，願將來遇到困難日子，和我一樣有勇氣挑戰面對，從中找到出路。我這樣的人都做到，相信你們會比我做得更好」。

相隔8年再有華人球員奪港足先生，陳肇鈞得獎後受訪時再稱是很大證明，這個殊榮像放下很多包袱和辛酸，甚至一吐烏氣，「差不多10多年的辛苦可在一個晚上一次過鬆一口氣。這個獎不是屬於我自己，是香港人的獎項，我希望留意足球的華人會為此感到一萬個驕傲。我絕對不會就此停低自滿，一定會繼續踩到盡，推爆自己突破自己，最好一面在明天等我」。他稱港超有很多高質素外援及入籍兵，如今他做到的事，香港其他球員都可做到，「香港球員一定唔可以睇少自己，日後要比我做得更好，我可能只餘3至5年職業生涯，希望將來有香港球員可超越我」。今季重返大埔奪得亞軍，問到下季去向，他稱若留港傾向留隊與兄弟們再創佳績。

陳肇鈞獲最佳港隊球員獎項後，台上發言時曾欲言又止，要感謝的人最終沒提及到盛傳離隊的港足主教練安達臣。他事後稱到這一刻知道此事不多，惟承認個人確很欣賞安達臣，「不過足球就是會有變化，沒有教練會留一隊100年。我好支持安達臣、好感激他為香港足球的貢獻」。他又稱平日與足總主席霍啟山交流經驗，不認為此事矛頭全在足總身上，認為這名新任主席這兩年帶來很多正面方向給香港足球，籲外界再給空間和時間讓足總顯示真的有向好一面發展。

相關報道：港超｜陳肇鈞大熱首膺香港足球先生 包攬4獎成大贏家

相關報道：港超｜東方明星選舉擸8獎成大贏家 盧比度冧莊最佳教練 巴科爾膺球員之星

相關報道：港足｜港腳嘆安達臣傳離任消息突然 謝家榮：若有更好發展會祝福 余在言稱道別應更圓滿

其他報道：港足｜安達臣傳離任未現身大港腳開操 明開記者會交代去向 助教暫帶隊訓練

其他報道：NBA｜塞爾特人橫掃溜馬殺入總決賽 謝倫布朗膺東決MVP 71歲名宿名宿比爾禾頓病逝

其他報道：網球｜拿度法網不敵薩維利夫初嘗一輪遊 為退役留後路「希望能再見到大家」