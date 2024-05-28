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港足｜港腳嘆安達臣傳離任消息突然　謝家榮：若有更好發展會祝福　余在言稱道別應更圓滿 (22:05)

香港足球代表隊主教練安達臣昨傳出即時離任，今早（28日）未現身球隊備戰下月兩場世界盃亞洲區外圍賽次圈的首日本地集訓，明午12時將在足總何文田總部交代未來計劃。在安帥麾下取得首頂大港腳「喼帽」的謝家榮、余在言及艾華頓，均形容消息來得突然，感激對方知遇之恩。

香港足球明星選舉今晚在會展舉行，去年杭州亞運及今年亞洲盃決賽周均在港足陣中的大埔門將謝家榮，透露得悉傳聞後感到錯愕，「是他選我重返港足，當然希望他留低，但不到我決定，若他有更好發展，也會祝福他」。過去曾捲入「醉酒風波」遭港足禁賽的他，這晚當選足球明星11人門將，形容得獎是自我救贖，「一路知自己有能力，但犯過一些錯，猶幸身在谷底未放棄，到今天能踏上頒獎台別具意義」。

東方中場余在言則與隊友馬希偉包辦最佳青年球員兩席，他認為若安達臣最終離任，值得更圓滿的道別，「他是我足球生涯裏很重要的一人；也為香港足球貢獻良多，值得外界更多肯定，即使離開也希望是好聚好散」。至於去年8月底入籍、當選足球明星11人前鋒的艾華頓，被問及安帥去留時也顯得神情失落，「此刻任何人都會感到失落，他讓香港變得更好」。

此外，足總主席霍啟山典禮上再被傳媒追問安帥去留進展，對此說：「知道大家很關心總教練的情况，現在足總在處理中，安達臣明日會在記招親自交代。」而足總明日記者會的採訪通知中，僅交代出席者包括安達臣及副總幹事兼裁判總監張炎有。霍啟山被問到明日會否出席，僅稱：「我們還在處理中。」

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