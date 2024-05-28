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港超｜陳肇鈞大熱首膺香港足球先生　包攬4獎成大贏家 (21:08)

2023／24年球季香港足球明星選舉頒獎典禮今晚（28日）首次移師灣仔會展舉行。今季大熟大勇的大埔31歲中場陳肇鈞，大熱首次獲得香港足球先生等4個獎項。

港超踏入10周年，今屆共設18個獎項，包括香港足球先生、香港足球明星11人、兩名最佳青年球員、最佳教練、球員之星、最受球迷歡迎球星及新增的港超最佳港隊球員。各獎評分機制比例，公眾投票由上屆30%增至40%，再新增港超球隊主教練及隊長投票各10%，評審委員會由35%減至20%，傳媒機構維持20%，每月最有價值球員（MVP）及每場最佳球員會再獲額外分數。

香港足球明星11人方面，效力大埔的24歲謝家榮力壓葉鴻輝及伍瑋謙兩名港足隊友成為最佳門將；至於4名最佳後衛分別為東方一對中堅高素巴耶夫及丹尼爾、應屆冠軍理文的徐宏傑，以及蟬聯的大埔球員加比爾；3名最佳中場除了競逐多項殊榮的陳肇鈞，其餘兩人為東方的馬高斯及傑志今季首席射手米基爾。前鋒則是兩名應屆兩名神射手、東方的巴科爾與理文的安尼亞，以及理文港腳艾華頓。

至於陳肇鈞除了大熱獲選為最受球迷歡迎球星及最佳港隊球員外，最終更在香港足球先生最後3強擊敗巴科爾及隊友謝家榮，首獲此殊榮成為「四料得主」。首季踢港超的巴科爾則力壓陳肇鈞成為球員之星成雙料得主。

此外，東方連續兩屆囊括兩個最佳青年球員，由大熱的中場余在言聯同隊友馬希偉獲獎；東方主帥盧比度亦成首個連續兩屆當選最佳教練。

港足主帥安達臣昨起開始傳出將離隊及明午開記者會交代去向，最終這名挪威籍教頭一如所料未有到場。而陳肇鈞獲得最佳港隊球員獎項後，在台上發言時曾欲言又止，要感謝的人士上最終沒提及到安達臣。

值得一提，今屆多個獎項都由競逐獎項的現役球員或本地球圈人士頒發，如最佳青年球員由曾獲此獎的港腳陳肇鈞與陳俊樂宣布；專程由內地返港的東方前帥陳婉婷聯同前港腳李康廉頒最佳門將；剛退役的傑志隊長黃洋跟門將王振鵬頒最佳後衛；理文主帥曾昭達頒最佳中場；東方門將葉鴻輝頒最佳前鋒等。

2023/24年香港足球明星選舉結果

香港足球先生：陳肇鈞（大埔）

港足明星11人（4-3-3）

門將：謝家榮（大埔）

後衛：加比爾（大埔）、高素巴耶夫、丹尼爾（東方）、徐宏傑（理文）

中場：陳肇鈞（大埔）、馬高斯（東方）、米基爾（傑志）

前鋒：巴科爾（東方）、艾華頓、安尼亞（理文）

最受球迷歡迎球星：陳肇鈞（大埔）

球員之星：巴科爾（東方）

港超最佳港隊球員：陳肇鈞

最佳青年球員（2名）：余在言、馬希偉（東方）

最佳教練：盧比度（東方）

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