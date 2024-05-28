NBA｜塞爾特人橫掃溜馬殺入總決賽　謝倫布朗膺東決MVP　71歲名宿名宿比爾禾頓病逝 (14:35)

東岸頭號種子塞爾特人今屆季後賽表現強勢，首圈以場數4：1淘汰上屆東決對手邁阿密熱火後，再於次圈以同樣場數淘汰克里夫蘭騎士。連續3季殺入東決的「綠軍」，面對6號種子的溜馬未受太大考驗，今在第4戰面對有頭號球星哈利布頓因傷缺陣下，終作客以105：102再下一城，場數橫掃4：0取得東岸冠軍，是這支17屆總冠軍，歷來第23次殺入總決賽。賽後謝倫布朗獲選以塞爾特人名宿「小鳥」拉利布特命名的東決最有價值球員獎，他獲獎時感興奮道：「我完全沒想到會獲獎，這確實是個驚喜。接下來便是挑戰總冠軍的時刻了！」而他亦不忘稱讚對手的表現，「很想在此稱讚溜馬，他們絕對是一支好球隊，給予己隊很大壓力，每一仗都贏得不易」。

另外，NBA名宿比爾禾頓（Bill Walton）今晨證實因癌症離世，享年71歲。這名一代中鋒於1974年以選秀狀元身分登陸NBA，並曾助波特蘭拓荒者於1977年封王，是該隊至今唯一總冠軍，其後輾轉效力過洛杉磯快艇及塞爾特人，其中在1986年隨綠軍再奪總冠軍；退役後的他曾長期擔任電視台評述員工作。

此外，比爾禾頓亦是歷來唯二曾奪年度最有價值球員（MVP）及最佳第六人的球員。值得一提的是，其兒子是現任騎士助教的前NBA球員盧基禾頓。

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