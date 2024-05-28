港足｜安達臣傳離任未現身大港腳開操　明開記者會交代去向　助教暫帶隊訓練 (10:17)

網媒「offside.hk」昨晚在社交網爆出安達臣已即時離開足總，甚至不會帶隊出戰下月兩場世盃外，足總主席霍啟山同日回覆查詢時僅稱「這一刻無消息」。港足今早展開為期4日的本地集訓，助教盧斯爾在操練前僅向在場傳媒確認安達臣並無出席，將按照對方的訓練計劃，由他與體能教練皮亞斯等教練團成員帶領操練，而36名集訓球員名單中，今課操練只得20名球員參與，包括效力英甲保頓U18的小將杜俊暉，以及德丙恩高斯達特二隊射手米高，暫未有中超球員歸隊。

足總確認安達臣將於明午出席在足總總部召開的記者會交代去向，預計他亦不會在今晚舉行的香港足球明星選舉現身。有消息指，這名61歲挪威籍教頭或轉赴中超球會執教，有內地傳媒提及的球隊包括有港足後衛周緣德在陣的河南酒祖杜康。

不少港將昨晚才得知安達臣可能離任的消息，中場胡晉銘承認對此感到突然，「都是做好自己，做回球員應有的角色」。他形容與安達臣關係不錯，「場內場外都有傾有講，都會關心我們私人事」。他稱今日主要做恢復訓練，戰術內容較少，故影響不大，「訓練內容大致差不多，相信未來兩仗（世盃外）戰術變化不會大，都是做返之前練出來的部署」。

擁4分之一葡萄牙血統的杜俊暉，此前曾為港足U18上陣，他稱能司職左、右翼鋒，笑言澄清不是踢右閘為主。對於首次參與大港腳操練，你對此感自豪及感覺訓練水平很高，盼能入選最終名單。他透露港足教練團數月前聯繫其父，稱安達臣想他參與今次集訓，亦知對方去年底有到場看過他有參與的港足U18集訓，但承認仍未與對方直接交流過，對於安帥離任傳聞，杜俊暉僅稱「不論哪個教練都是這樣練」。他又透露將於完季約滿保頓U18，因家人在英國定居，故希望繼續在當地發展。

港足世盃外亞洲區次圈E組最後兩戰，分別為6月6日晚上8時在香港大球場迎戰伊朗隊，以及6月11日作客土庫曼隊。港足今早閉門開操後，明午5時續在FTC集訓。

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