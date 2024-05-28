網球｜拿度法網不敵薩維利夫初嘗一輪遊　為退役留後路「希望能再見到大家」 (01:35)

拿度的職業球員生涯一直與傷患為伍，近年更因多處舊患飽受困擾，而去年更是他首次因傷未能出戰法網。這名已奪法網史上最多14冠的一代名將，由於世界排名已跌至275位，須由賽會給予外卡身分參戰今屆法網，亦是自2005年的澳洲公開賽後，歷來第2次以非種子身分參加大滿貫。

結果拿度在今屆法網抽中下下籤，首圈便要惡鬥世界排名第4的德國籍星將阿歷山大薩維利夫，而賽事更吸引男、女單「世一」的佐高域及施維雅達，以及世界第3、有「新拿度」之稱的西班牙籍後輩卡路士艾卡拉斯，在各自的比賽前後皆抽空成為座上客觀賽。

雖然雙方過去10次交手拿度以7：3領先，但近期狀態平平的他此仗即使獲全場絕大部分球迷熱烈支持，但首盤首個發球局被破後一直處於被動，加上在第9局再度被破發，先輸3：6。次盤拿度雖在第5局率先破發，但很快被薩維利夫還以顏色回敬隨即再破發扳平，結果二人戰至決勝局，薩維利夫贏細分7：5，再贏一盤7：6。第3盤拿度在次局雖再度先破發拉開局數2：0，但及後卻遭對方後上，兩度被破發下終反負3：6，直落3盤吞敗於首圈止步，打破自己在2016年第3圈因傷退賽的法網個人最差成績。

下周一（6月3日）便踏入38歲的他，年初曾透露擬今年底掛拍，但他在今場賽後並未表明此戰是他法網生涯最終戰，並暗示自己仍有意續戰的意願，這名22座大滿貫得主表示：「我不知道這是不是自己最後一次站在你們面前。說實話，我自己也不能百分百確定，因我真的希望能再見到大家，但我不知道（是否可以）。未來很難說，也許我兩個月後會說已是時候退下來，但此刻我沒有這個感覺。」