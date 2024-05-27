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排球｜世界女排聯賽澳門站明開鑼　國手朱婷歸隊後日首戰荷蘭未必掛帥 (19:20)

一連6日的世界女排聯賽（VNL）澳門站將於明日（28日）假銀河綜藝館展開，8支參賽球隊隊長及教練今午出席記者會，中國女排主攻手朱婷在今站正式回歸國家隊，但主帥蔡斌表示這名星將未必會在後日鬥荷蘭隊的首戰正選登場。

中國女排在VNL巴西里約熱內盧站錄得3勝1負，目前位居聯賽第3位，她們將在澳門站將於後晚（29日）7時半登場對戰荷蘭隊，隨後再鬥日本、泰國及意大利隊。因傷闊別國家隊兩年多的主攻手朱婷將於今站歸隊，伙袁心玥、刁琳宇、高意、龔翔宇、王媛媛、張常寧、王雲蕗、李盈瑩、鄭益昕、丁霞、倪非凡、王夢潔、吳夢潔、庄宇珊及王文涵在澳門站爭勝。

朱婷上月底在意甲女排聯賽總決賽為球隊Scandicci取得亞軍後，返回家鄉河南短休再到北京訓練，上周抵澳門與中國女排會合。中國女排主教練蔡斌回應這名星級主攻手會否正選上陣時說：「朱婷歸隊時間不是太長，需要考慮她的恢復情况，她會不會首發要再看看。」

不過，蔡斌指「女長城」經過里約熱內盧站的磨合，球隊已漸漸進入狀態；隊長袁心玥則笑言，球隊在澳門算是東道主，期望於今站完成目標和任務，向世界展示中國女排的風采。距離巴黎奧運揭幕僅兩個月，女排只有7支隊伍取得資格，尚有5席需由世界女排聯賽決出，而亞洲排名第1的球隊將可直接取得奧運入場券。

巴西隊長吉馬雷斯將加盟意甲球隊Scandicci成朱婷的隊友，她直言後者能力出眾，獲她歸隊的中國女排會更難應付，「朱婷是世上最佳的球員之一，他人難以擋下她的攻勢，擁有她的中國隊一定更難應付。我相信朱婷會以最佳狀態，為國家隊披甲上陣」。

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