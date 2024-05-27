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港超︱理文慶功聯賽首冠　班主李文恩透露來季組軍　欲簽頂級華將及至少3名新外援 (20:10)

理文今晚（27日）舉行首奪港超冠軍的慶功宴，班主李文恩透露來季組軍大計，將游說兩至三名華人球員加盟，以中後場位置為主，再羅敢前、中、後各一名於歐洲或亞洲聯賽效力的新外援。

港超剛完季，理文最終在聯賽不敗封王，創會7年首次封王，今晚在九龍灣一間酒樓舉行慶功宴，除了頒發100萬元港超冠軍獎金，更邀請到人氣女團Lolly Talk及歌手Gin Lee等到場載歌載舞助興。會長李文恩受訪談及來季組軍大計，透露先目標將游說兩至三名「頂級」華人球員加盟，以中後場位置為主，以「幫手」應付來季亞冠聯（ACL2）分組賽及力爭衛冕港超，但拒透露對象是否港腳，「我們放眼亞洲賽，不會制定成績目標，但畢竟代表香港，出外比賽不好失禮」。

外援方面，李文恩透露正初步接洽一些現於高水平聯賽踢正選的「非港超」外援，目標前、中、後各一，「不是看他們過去經歷，而會看近一兩季，要當打才會考慮。會在歐洲和亞洲聯賽找，如西班牙次級聯賽。前場有傾緊歐洲或南美的球員，中後場就一定是歐洲球員，坦白說我們對西班牙籍的後衛是有點偏好」。他預計現有班底三分之二球員留隊，盡量維持7名外援，承認正與神射手安尼亞及中場保利臣談續約，並補充來季季前會繼續到韓國集訓。

理文今季有7名外援，包括安尼亞、保利臣、保連奴、荷西安祖、立花稜也、亞哥斯達，以及確定完季約滿離隊的隊史神射手基華尼頓。

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