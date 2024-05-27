港超︱港足明星選舉明晚舉行　陳肇鈞爭足球先生等5獎項　巴科爾料成最大競爭者 (16:47)

香港足總近日在社交網陸續公布各獎項最後入圍名單，今屆共設18個獎項，包括香港足球先生、香港足球明星11人、兩名最佳青年球員、最佳教練、球員之星、最受球迷歡迎球星及新增的港超最佳港隊球員。

經過逾3周公眾投票，在煞科日升上成為港超亞軍的地區球隊大埔最受球迷追捧，門將謝家榮、後衛加比爾、中場陳肇鈞、前鋒盧卡斯及主教練李志堅，分別在港足明星11人的門將、後衛、中場及前鋒、最佳教練及最佳港隊球員的票數都領先。據足總至本月20日下午1時最後更新票數，今季入10球及4場一箭定江山的31歲中場陳肇鈞，以4245票成「公眾票王」，比緊隨的隊友謝家榮多逾700票，今屆只設網上投票下，勢先奪最受球迷歡迎球星，聯同加比爾令大埔球員囊括前3名。陳肇鈞除了入圍明星中場6強，今年1月為港足在亞洲盃決賽周射入唯一入球的他，在最佳港隊球員亦以3180票大幅領先，大有機會穩奪3獎，加上同列球員之星最後3強，以及明星11人總分最高將成香港足球先生，最多可力爭5個獎項。

另邊廂，晉身足總盃決賽及聯賽排第3的東方多達9人入選，比大埔8人還多。同為港足先生熱門的西班牙籍射手巴科爾，同時入選明星前鋒6強及球員之星3強；盧比度將爭取蟬聯最佳教練；余在言除了入圍中場6強，在最佳青年球員以2573票遙遙領先，其隊友馬希偉和吳宇曦料與贏得賽馬會菁英盃的標準流浪中場趙正宇爭另一席。

至於應屆冠軍理文除了教練曾昭達，還有5名球員入圍最後名單，分別為後衛徐宏傑和荷西安祖、中場胡晉銘、前鋒艾華頓及與巴科爾同入17球瓜分神射手的愛沙尼亞國腳安尼亞；僅得第4的傑志只有中場米基爾及後衛艾里奧入圍。此外，榜尾晉峰的門將龐焯熙意外地聯同陳肇鈞及巴科爾，列入球員選出的球員之星3強。

今屆選舉各獎項評分機制比例有所調整，公眾投票增至40%，再新增港超球隊主教練及隊長投票各10%，傳媒機構及評審委員會各佔20%，當選每月最有價值球員及每場最佳球員將再略增額外分數。

2023/24年香港足球明星選舉最後入圍名單

港足明星11人

門將（3強）：謝家榮（大埔）、葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）

後衛（8強）：加比爾、馬高斯山度士（大埔）、高素巴耶夫、丹尼爾（東方）、徐宏傑、荷西安祖（理文）、艾里奧（傑志）、盧均宜（標準流浪）

中場（6強）：陳肇鈞、比迪高（大埔）、余在言、馬高斯（東方）、米基爾（傑志）、胡晉銘（理文）

前鋒（6強）：巴科爾（東方）、盧卡斯、馬卡雷拿（大埔）、艾華頓、安尼亞（理文）、伊巴謙（標準流浪）

最佳青年球員（4強）：余在言、馬希偉、吳宇曦（東方）、趙正宇（標準流浪）

最佳教練（3強）：李志堅（大埔）、盧比度（東方）、曾昭達（理文）

最受球迷歡迎球星（3強）：陳肇鈞、謝家榮、加比爾（大埔）

球員之星：陳肇鈞（大埔）、巴科爾（東方）、龐焯熙（晉峰）

港超最佳港隊球員（3強）：陳肇鈞、謝家榮、周緣德