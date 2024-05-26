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英足總盃︱坦夏格信縱離曼聯續有力奪標　車路士降格踢歐協聯紐卡素緣盡歐戰 (22:22)

雖然曼聯昨晚（25日）在英格蘭足總盃決賽挫英超冠軍曼城封王，但領隊坦夏格賽後仍前途未卜。這名54歲的荷蘭籍主帥稱，就算最終不能留隊，自己仍有能力在其他地方奪標。

坦夏格前年夏天被委任為曼聯領隊，近兩季先後成為英格蘭聯賽盃和足總盃盟主，卻或仍因在英超取得隊史歷來最低的第8名而被革職，情况有點似另一荷蘭籍前帥尹戈爾在2016年揚威英足盃後，因英超排第5而被辭退。坦夏格說：「若我被放棄，我仍可在其他地方獲得冠軍，那是我執教生涯一直在做的事情。」他又提及上任時曼聯正處混亂之中，而其工作就是一直重建球隊。

曼城主帥哥迪奧拿為執教生涯以來，第2次在本土盃賽決賽落敗而負全責。他認同英足盃冠軍對曼聯很重要，並為坦夏格說好話，「他是可愛的人，也是一個優秀的領隊」。「雙曼」下次交鋒將會是下季的社區盾。此外，曼聯已獲下季歐霸參賽資格，令排英超第6名的車路士只能降格參加下季歐洲協會聯賽，而第7名的紐卡素更無緣下季歐戰。

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