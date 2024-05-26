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德國盃︱格列沙加世界波奠勝　利華古遜首膺「雙冠王」　阿朗素稱銘記夢幻一季 (19:25)

格列沙加今晨（26日）在德國盃決賽以一記世界波奠勝，令上半場少踢1人的利華古遜，以1：0挫德乙球隊凱沙羅頓封王，連同德甲冠軍，隊史首次榮膺「雙冠王」。主帥沙比阿朗素賽後稱這夢幻般的球季值得享受和銘記，並打趣說「明天終於可以休息」。另「藥廠」高層透露未來會保持實力，意味今夏不會星散。

利華古遜上月中先在德甲提早歷史性封王，後更挾着破天荒聯賽不敗強勢出席上周中歐霸決戰阿特蘭大，卻令人意外地吞3蛋，惟今晨即「反彈」，於16分鐘憑中場格列沙加射入遠程炮，令有守將哥蘇奴完半場前「兩黃一紅」的「藥廠」以1：0打敗凱沙羅頓，繼1993年再度揚威德國盃，成為第6支單季「雙冠王」的德國球隊。

利華古遜創會近120年只贏得4個主要錦標，近兩季領軍佔其半的主教練沙比阿朗素說：「我們完全值得擁有這兩個冠軍，它造就夢幻般的球季，值得記住。我需要一點時間咀嚼回味。我尤其對球員的表現感到自豪。度過這艱辛的一季後，我們現在需要享受一下，明天終於可以休息了。」

阿朗素今季的彪炳成績，一度使其球員時代的舊東家利物浦、皇家馬德里及拜仁慕尼黑垂青，卻最終決定留隊，這與利華古遜的未來計劃息息相關。常務董事西蒙羅夫斯強調會方定必集中增強球隊實力，他說：「我們已承諾給予阿朗素和球員優厚待遇。故此，我對未來絕不緊張。」

羅夫斯又指今季猛然崛起的「10號仔」科利安華迪斯，雖亦受到歐洲多間豪門球會追臘，但這名年僅21歲的新晉德國國腳中場一定不會他投，「他的父親和經理人已表明他會留下，他與我們仍有合約，在這裏很快樂。這裏是一個協助他發展足球事業的理想地方」。華迪斯今季各賽事獨取18球和貢獻15次助攻，並成為應屆德甲最佳球員。另據報利華古遜也有意招攬19歲的緬恩斯右翼格魯達。

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