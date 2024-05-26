足球︱麥巴比PSG告別戰奪法國盃　「未來幾日內公布去向」　卻奧斯基奧特分途獲送別 (20:26)

法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）昨晨於法國足總盃決賽憑翼鋒奧士文尼迪比利及中場法比安路爾斯各入1球，以2 ：1擊敗里昂，捧走史上第15個法足盃冠軍，而今仗也是陣中球星基利安麥巴比的告別戰，他賽後透露未來幾日內將公布新加盟的球隊。
將於今夏約滿後離隊的前鋒基利安麥巴比雖在最後一戰中，以正選踢足全場未建功，但球隊仍以2：1擊敗里昂，歷史性第15次奪得法足盃冠軍，連同法甲及法國超級盃，以本土賽事「三冠王」迎來美好結局。在他效力PSG的7年間，以上陣308場入256球成為球會史上最佳射手。對於未來去向，麥巴比賽後認為「最好方法就是完成告別後，適當時候將宣布自己新的球會，我想只剩幾天。」而主教練安歷基表明球隊沒有麥巴比的「替代品」，須簽下數名球員才能有其影響力。
此外，早前宣布將於歐洲國家盃決賽周後退役的34歲皇家馬德里中場卻奧斯，昨晨亦在西甲最後一輪上演主場告別戰，雖然已奪冠的皇馬最終僅與貝迪斯互交白卷，但卻奧斯在87分鐘被換出時，眼泛淚光下接受球迷起立鼓掌，賽後也大讚10年來球會一直讓他有賓至如歸的感覺。
另一邊廂，58歲意大利籍名帥皮奧利及37歲法國隊射手基奧特也為AC米蘭最後一次出戰意甲，後者將加盟美職球隊FC洛杉磯，而球隊最終在主場被沙蘭力坦拿逼和3 ：3，以聯賽亞軍收官。