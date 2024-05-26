足球︱麥巴比PSG告別戰奪法國盃　「未來幾日內公布去向」　卻奧斯基奧特分途獲送別 (20:26)

將於今夏約滿後離隊的前鋒基利安麥巴比雖在最後一戰中，以正選踢足全場未建功，但球隊仍以2：1擊敗里昂，歷史性第15次奪得法足盃冠軍，連同法甲及法國超級盃，以本土賽事「三冠王」迎來美好結局。在他效力PSG的7年間，以上陣308場入256球成為球會史上最佳射手。對於未來去向，麥巴比賽後認為「最好方法就是完成告別後，適當時候將宣布自己新的球會，我想只剩幾天。」而主教練安歷基表明球隊沒有麥巴比的「替代品」，須簽下數名球員才能有其影響力。

此外，早前宣布將於歐洲國家盃決賽周後退役的34歲皇家馬德里中場卻奧斯，昨晨亦在西甲最後一輪上演主場告別戰，雖然已奪冠的皇馬最終僅與貝迪斯互交白卷，但卻奧斯在87分鐘被換出時，眼泛淚光下接受球迷起立鼓掌，賽後也大讚10年來球會一直讓他有賓至如歸的感覺。

另一邊廂，58歲意大利籍名帥皮奧利及37歲法國隊射手基奧特也為AC米蘭最後一次出戰意甲，後者將加盟美職球隊FC洛杉磯，而球隊最終在主場被沙蘭力坦拿逼和3 ：3，以聯賽亞軍收官。

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